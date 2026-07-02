Ένας από τους πλοιοκτήτες ήταν ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο φέρι μποτ με τον ανοιχτό καταπέλτη στην Ελαφόνησο
ΕΛΛΑΔΑ
Ελαφόνησος Πλοίο Λιμενικό Σώμα

Ένας από τους πλοιοκτήτες ήταν ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο φέρι μποτ με τον ανοιχτό καταπέλτη στην Ελαφόνησο

Μόλις η Λιμενική Αρχή Νεάπολης έλαβε την καταγγελία συνοδευόμενη από το βίντεο, προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου

Ένας από τους πλοιοκτήτες ήταν ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο φέρι μποτ με τον ανοιχτό καταπέλτη στην Ελαφόνησο
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Ένας εκ των πλοιοκτητών του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ήταν τελικά ο άνδρας που καταγράφηκε να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβιβάζεται κολυμπώντας στο πλοίο, κατά το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στη γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας.

Το στοιχείο αυτό προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε το Λιμενικό Σώμα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο το πλοίο εμφανίζεται να εκτελεί ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ ένας άνδρας προσεγγίζει το σκάφος από τη θάλασσα και επιβιβάζεται σε αυτό.

Σύμφωνα με τη συνολική ενημέρωση των λιμενικών αρχών, μόλις η Λιμενική Αρχή Νεάπολης έλαβε την καταγγελία συνοδευόμενη από το βίντεο, προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου.


Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία στη συνέχεια ήρθη μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Παράλληλα, από τη Λιμενική Αρχή έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρχών σχετικά με τη βλάβη, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, ενέργεια που, σύμφωνα με το Λιμενικό, παραβιάζει τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

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Την ίδια ώρα, κατόπιν εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το περιστατικό.
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