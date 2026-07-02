Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για τη νεκρή μητέρα»

«Πάντα με τα θύματα» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Πυρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και κατά του προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φόντο τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με



«Χθες η μεγάλη οικογένεια της ΝΔ είχε ανθρώπινο θύμα, τη μητέρα πολιτεύτριας της ΝΔ, ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμόταν. Βγήκατε και είπατε ότι είναι ύποπτη η δήλωση Μητσοτάκη. Ντροπή σας», είπε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας: «Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοπούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά! Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε νισάφι, νισάφι».







«Αφήστε τα μαθήματα. Είμαι πάντα με τα θύματα, είστε πάντα με την πλευρά των σκευωριών και όσων απειλούν ζωές», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην πρωινή ομιλία της είχε καταγγείλει τη ΝΔ για προσπάθεια «εργαλειοποίησης» των επιθέσεων από την κυβερνώσα παράταξη, η οποία, όπως υποστήριξε, «δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα».



Κωνσταντοπούλου κατά Μάντζου και Κουκουλόπουλου: «Δεν είναι boy’s club» Επεισόδιο επί προσωπικού σημειώθηκε και όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε για σεξιστική συμπεριφορά τόσο τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο όσο και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.







«Όχι, όχι κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς», είπε ο κ. Μάντζος, που μίλησε για την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, σχετικά με την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.



Μετά την παρέμβαση του κ. Μάντζου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε σεβασμό από τον κ. Κουκουλόπουλο. «Να σέβεστε τον εαυτό σας», της απάντησε εκείνος, υπενθυμίζοντας ότι την είχε προσφωνήσει και ότι ανέμενε από αυτήν να πάρει τον λόγο.



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Από την πλευρά του, ο κ. Μάντζος απέρριψε τις αιτιάσεις περί σεξισμού. «Δεν δέχομαι υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Γιατί υπήρξαν κι άλλες αρχηγοί πολιτικών κομμάτων πριν από εσάς, που έσπασαν τη γυάλινη οροφή του σεξισμού και των διακρίσεων, που κέρδισαν τον σεβασμό», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Φώφη Γεννηματά.



«Είστε ο τελευταίος που σε μένα μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο. Που μπορεί να με επιτιμά», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για τον ίδιο, που όπως είπε είναι «ενδοτικός σε πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να έχει πιο σθεναρή στάση», αλλά και για τον κ. Κουκουλόπουλο. «Αυτά τα “να σέβομαι τον εαυτό μου”, αλλού. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι», είπε.



Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, οι φράσεις που της απηύθυναν περί σεβασμού αναπαράγουν «κλασικό στερεότυπο πατριαρχίας».



Σφοδρή, επί προσωπικού σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης και η, με φόντο τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα «Χθες η μεγάλη οικογένεια της ΝΔ είχε ανθρώπινο θύμα, τη μητέρα πολιτεύτριας της ΝΔ, ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμόταν. Βγήκατε και είπατε ότι είναι ύποπτη η δήλωση Μητσοτάκη. Ντροπή σας», είπε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας: «Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοπούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά! Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε νισάφι, νισάφι».«Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τα Τέμπη και καμία για τη νεκρή μητέρα. Κάνετε εκμετάλλευση όποιου βρίσκετε μπροστά σας. Δηλώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά, της είπε, καλώντας την να ζητήσει συγγνώμη από τη ΝΔ «για όλα τα αίσχη που έχει πει».«Αφήστε τα μαθήματα. Είμαι πάντα με τα θύματα, είστε πάντα με την πλευρά των σκευωριών και όσων απειλούν ζωές», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην πρωινή ομιλία της είχε καταγγείλει τη ΝΔ για προσπάθεια «εργαλειοποίησης» των επιθέσεων από την κυβερνώσα παράταξη, η οποία, όπως υποστήριξε, «δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα».Επεισόδιο επί προσωπικού σημειώθηκε και όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε για σεξιστική συμπεριφορά τόσο τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο όσο και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου θεώρησε ότι ο κ. Κουκουλόπουλος παραχώρησε τη σειρά της στον κ. Μάντζο, «Είναι ντροπή», είπε, αποχωρώντας προσωρινά από το έδρανό της και πηγαίνοντας στο πίσω μέρος της αίθουσας, απ’ όπου φώναξε: «Οι άνδρες πρώτα».«Όχι, όχι κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς», είπε ο κ. Μάντζος, που μίλησε για την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, σχετικά με την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.Μετά την παρέμβαση του κ. Μάντζου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε σεβασμό από τον κ. Κουκουλόπουλο. «Να σέβεστε τον εαυτό σας», της απάντησε εκείνος, υπενθυμίζοντας ότι την είχε προσφωνήσει και ότι ανέμενε από αυτήν να πάρει τον λόγο.«Λυπάμαι για τη χυδαία μεταχείριση, όχι μόνο γιατί είμαι η αρχηγός που ενοχλεί, αλλά και γιατί τολμάω να είμαι αρχηγός, επειδή είμαι γυναίκα. Λυπάμαι και για εσάς, κ. Μάντζο. Δεν είναι boy’s club. Πότε έγινε να ζητά τον λόγο πολιτικός αρχηγός και να κάνετε διαπραγμάτευση για να μιλήσετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, ο κ. Μάντζος απέρριψε τις αιτιάσεις περί σεξισμού. «Δεν δέχομαι υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Γιατί υπήρξαν κι άλλες αρχηγοί πολιτικών κομμάτων πριν από εσάς, που έσπασαν τη γυάλινη οροφή του σεξισμού και των διακρίσεων, που κέρδισαν τον σεβασμό», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Φώφη Γεννηματά.«Είστε ο τελευταίος που σε μένα μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο. Που μπορεί να με επιτιμά», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για τον ίδιο, που όπως είπε είναι «ενδοτικός σε πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να έχει πιο σθεναρή στάση», αλλά και για τον κ. Κουκουλόπουλο. «Αυτά τα “να σέβομαι τον εαυτό μου”, αλλού. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι», είπε.Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, οι φράσεις που της απηύθυναν περί σεβασμού αναπαράγουν «κλασικό στερεότυπο πατριαρχίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε επίσης στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη ότι επιχειρεί να συνδέσει την τρομοκρατική επίθεση με τα προσφυγικά και να στοχοποιήσει μια ολόκληρη κοινότητα. «Πώς τολμάτε να λέτε ότι είναι αριστεροί;… Προσπαθείτε να φορτώσετε σε μια κοινότητα την ευθύνη», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «άθλιους ψεύτες».



Άδωνις κατά Μάντζου για τα ΒΑΕ των νοσηλευτών: «Κάνετε σόου και λαϊκισμό» Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την ένταξη υγειονομικών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά - «Είχαμε καταθέσει 24 τροπολογίες» για το ζήτημα, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος



Η τροπολογία για την ένταξη υγειονομικών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Δημήτρη Μάντζο, με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «σόου και λαϊκισμό».



Παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια της Βουλής τη νομοθετική ρύθμιση, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για εξάλειψη μιας διάκρισης που λύνει έναν «γόρδιο δεσμό» τριών δεκαετιών, ενώ απάντησε στην κριτική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι το κόμμα του είχε καταθέσει 24 τροπολογίες για το ίδιο ζήτημα, χωρίς να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.



«Είπατε ότι καταθέσατε τροπολογία 24 φορές για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Η θέση του ΠΑΣΟΚ αλλάζει σαν τη ρουλέτα, αναλόγως του ποιος μιλάει», είπε ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι άλλα υποστηρίζει η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία -όπως ανέφερε- σε συνέντευξή της είχε πει πως η ένταξη όλου του ΕΣΥ στα ΒΑΕ θα οδηγούσε σε κατάρρευση του συστήματος.



«Στις 24 τροπολογίες ούτε μία δεν είναι ολοκληρωμένη. Πραγματική τροπολογία για πραγματικά ΒΑΕ σε πραγματικούς ανθρώπους, καμία», ανέφερε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «σόου και λαϊκισμό».



Το ΠΑΣΟΚ ζητά ένταξη όλων των νοσηλευτών



Απαντώντας, ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε ότι η ρύθμιση έρχεται με καθυστέρηση επτά ετών, σημειώνοντας ότι η πρώτη από τις 24 τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, με την υπογραφή της Φώφης Γεννηματά, είχε κατατεθεί κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.



«Αν μιλάμε για έμπρακτη αναγνώριση, θα έπρεπε να είχε γίνει από τότε», είπε, κατηγορώντας τον υπουργό ότι, ενώ είχε μιλήσει για ένταξη όλων των νοσηλευτών στα ΒΑΕ, τελικά η ρύθμιση αφορά μόνο μέρος τους.



«Υπάγετε μόνο όσους είναι ασφαλισμένοι σε φορέα του Δημοσίου. Εκτός μένουν οι νοσηλευτές στις δομές πρόνοιας, στα σωφρονιστικά καταστήματα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο "Βοήθεια στο Σπίτι"», ανέφερε, ζητώντας την ένταξη όλων των νοσηλευτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.



«Ή με αδικείτε ή δεν ξέρετε τι λέτε. Εγώ νομοθετώ για το ΕΣΥ, δεν έχω αρμοδιότητα για τις δομές πρόνοιας», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας με αιχμές: «Μην γίνεστε Κωνσταντοπούλου».



Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δημιουργεί νέα κατηγορία στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, αλλά διορθώνει μια ανισότητα. «Δεν ανοίγουμε την πόρτα στα ΒΑΕ. Διορθώνουμε μια εξομοίωση», ανέφερε.













Κατερίνα Τζουμερκιώτη 02.07.2026, 18:36