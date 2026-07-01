Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με θύμα την Βάγια Νέστορα, ομόθυμη καταδίκη για την τρομοκρατική ενέργεια
Οι Αρχές μελετούν βίντεο ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα για την ταυτοποίηση των δραστών
Οι αξιωματικοί της Αντιρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στο υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν συλλεγεί εικόνες από δεκάδες κάμερες, ενώ σε ορισμένα σημεία φέρεται να έχει καταγραφεί η κίνηση των δραστών τόσο πριν όσο και μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος». Δεν αποκλείεται, πάντως, η εμπλοκή και τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούσε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα για την υποστήριξη της ομάδας.
Τα ευρήματα στα σημεία των επιθέσεωνΣτα σημεία όπου σημειώθηκαν οι εμπρηστικές επιθέσεις εντοπίστηκαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με εύφλεκτο υλικό, με τα αντικείμενα να έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ ελέγχουν το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού.
Οι Αρχές μέσα από την ανάλυση των βίντεο που έχουν στην κατοχή τους προσπαθούν να δουν τις ακριβείς διαδρομές των δραστών και να ταυτοποιησούν τα πρόσωπά τους. Παράλληλα εξετάζονται στοιχεία για πιθανή σύνδεση των δραστών με άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για επεισόδια και επιθέσεις.
Έρευνα για την ταυτότητα των δραστών
Στο πλαίσιο της έρευνας δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες για πιθανό χώρο υποστήριξης ή κρησφύγετο που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τις επιθέσεις.
Το χρονικό των τριών επιθέσεωνΗ πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού 64Β στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στο οδόστρωμα, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές.
Έξι λεπτά αργότερα, στις 04:24, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση στην οδό Τσιαπάνου 45 στην Τούμπα, όπου προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Η πιο σοβαρή επίθεση καταγράφηκε στις 04:35 στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς 23 στη Χαριλάου. Από τον εμπρηστικό μηχανισμό προκλήθηκε φωτιά σε οχήματα, μεταξύ των οποίων και αυτοκίνητο που ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά επεκτάθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η Βάγια Νέστορα να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Σε σταθερή κατάσταση είναι οι τραυματίες από την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν η Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο ΤΕΠ, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βλάβη στον βρόγχο της φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή.
Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες
Ο πατέρας της Νέστορας Παναγιώτης μεταφέρθηκε επίσης στο ΤΕΠ με έντονη δύσπνοια, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση μέτριας βαρύτητας, με ήπιο οίδημα στις φωνητικές χορδές λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς επιβάρυνση του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα, ενώ αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο.
Παράλληλα, δύο ακόμη ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., εξετάστηκαν στο ΤΕΠ και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα.
Μητσοτάκης: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» . Επεσήμανε δε ότι «κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων».
Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης «η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr