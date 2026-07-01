Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με θύμα την Βάγια Νέστορα, ομόθυμη καταδίκη για την τρομοκρατική ενέργεια



Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djncpckrro6x)

Μητσοτάκης: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!

Η πιο σοβαρή επίθεση καταγράφηκε στις 04:35 στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς 23 στη Χαριλάου. Από τον εμπρηστικό μηχανισμό προκλήθηκε φωτιά σε οχήματα, μεταξύ των οποίων και αυτοκίνητο που ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά επεκτάθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η Βάγια Νέστορα να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των γιατρών.Σε σταθερή κατάσταση είναι οι τραυματίες από την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν η Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο ΤΕΠ, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βλάβη στον βρόγχο της φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή.Ο πατέρας τηςμεταφέρθηκε επίσης στο ΤΕΠ με έντονη δύσπνοια, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση μέτριας βαρύτητας, με ήπιο οίδημα στις φωνητικές χορδές λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς επιβάρυνση του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα, ενώ αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο.Παράλληλα, δύο ακόμη ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, η κακαι ο κ., εξετάστηκαν στο ΤΕΠ και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» . Επεσήμανε δε ότι «κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων».



Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης «η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».





