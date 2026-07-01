Η ανάλυση της δυνητικής ψήφου του «κόμματος Σαμαρά» στο γκάλοπ της Marc - Παίρνει τις περισσότερες ψήφους από Λύση, Ελπίδα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, τις λιγότερες από ΝΔ