Η ανάλυση της δυνητικής ψήφου του «κόμματος Σαμαρά» στο γκάλοπ της Marc - Παίρνει τις περισσότερες ψήφους από Λύση, Ελπίδα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, τις λιγότερες από ΝΔ
Η ανάλυση της δυνητικής ψήφου του «κόμματος Σαμαρά» στο γκάλοπ της Marc - Παίρνει τις περισσότερες ψήφους από Λύση, Ελπίδα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, τις λιγότερες από ΝΔ
Aπό τη ΝΔ εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, αφού μόλις το 2,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7% το θεωρεί αρκετά πιθανό
Ενδιαφέροντα ευρήματα για το φημολογούμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνει η δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, όπου το 60,2% απαντά ότι δεν πρέπει να κάνει την κίνηση, έναντι 29% που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει.
Σύμφωνα με την ανάλυση, το «κόμμα Σαμαρά» παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή, ενώ «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά απαντά ένα ποσοστό 12,4%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθώς από την δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου παίρνει το μικρότερο ποσοστό, ενώ αντιθέτως έχει υψηλά ποσοστά «αρκετά πιθανής» ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας (18,2%) της Ελληνικής Λύσης (19,4%), αλλά και του ΠΑΣΟΚ (12,8%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη ΝΔ εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, αφού μόλις το 2,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7% αρκετά πιθανό.
Τουναντίον, από το ΠΑΣΟΚ ένα 3,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα «κόμμα Σαμαρά» και ένα 12,8% αρκετά πιθανό (σύνολο δυνητικής ψήφου 16,5%).
Επίσης από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα η δυνητική ψήφος ανέρχεται στο 12,4%. Εκεί που παίρνει όμως πολύ υψηλότερα ποσοστά είναι από τους ψηφοφόρους του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού όπου η δυνητική ψήφος προς κόμμα Σαμαρά ανέρχεται στο 19,3% (1,1% σίγουρα και 18,2% αρκετά πιθανό) και από την Ελληνική Λύση που φέρεται να εισπράττει ένα ποσοστό 23,4% (4% σίγουρα ναι και 19,4% αρκετά πιθανό)
Τέλος, ένα επικείμενο «κόμμα Σαμαρά» μπορεί να ελπίζει στην δεξαμενή των αναποφάσιστων όπου ένα 10,9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσει και ένα 4,3% που δηλώνει σίγουρα.
Δείτε την ανάλυση της Marc για τυχόν «κόμμα Σαμαρά»
Σύμφωνα με την ανάλυση, το «κόμμα Σαμαρά» παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή, ενώ «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά απαντά ένα ποσοστό 12,4%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθώς από την δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου παίρνει το μικρότερο ποσοστό, ενώ αντιθέτως έχει υψηλά ποσοστά «αρκετά πιθανής» ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας (18,2%) της Ελληνικής Λύσης (19,4%), αλλά και του ΠΑΣΟΚ (12,8%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη ΝΔ εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, αφού μόλις το 2,4% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7% αρκετά πιθανό.
Τουναντίον, από το ΠΑΣΟΚ ένα 3,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα «κόμμα Σαμαρά» και ένα 12,8% αρκετά πιθανό (σύνολο δυνητικής ψήφου 16,5%).
Επίσης από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα η δυνητική ψήφος ανέρχεται στο 12,4%. Εκεί που παίρνει όμως πολύ υψηλότερα ποσοστά είναι από τους ψηφοφόρους του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού όπου η δυνητική ψήφος προς κόμμα Σαμαρά ανέρχεται στο 19,3% (1,1% σίγουρα και 18,2% αρκετά πιθανό) και από την Ελληνική Λύση που φέρεται να εισπράττει ένα ποσοστό 23,4% (4% σίγουρα ναι και 19,4% αρκετά πιθανό)
Τέλος, ένα επικείμενο «κόμμα Σαμαρά» μπορεί να ελπίζει στην δεξαμενή των αναποφάσιστων όπου ένα 10,9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσει και ένα 4,3% που δηλώνει σίγουρα.
Δείτε την ανάλυση της Marc για τυχόν «κόμμα Σαμαρά»
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