Ο Δημήτρης Μπάσης βραβεύτηκε για την πολιτιστική του προσφορά από τον Αυστραλό υπουργό Tεχνών
Η αναγνώριση αυτή ακολούθησε την επιτυχημένη sold-out αποχαιρετιστήρια σειρά συναυλιών “The Final Encore”

Ο σπουδαίος ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης τιμήθηκε με το έγκριτο «Certificate of Appreciation» από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Τεχνών της Αυστραλίας, Tony Burke MP, για τη σημαντική πολιτιστική και εκπαιδευτική του προσφορά στο Newtown High School of the Performing Arts (NHSPA) στο Σίδνεϊ.

Η αναγνώριση αυτή ακολούθησε την επιτυχημένη sold-out αποχαιρετιστήρια σειρά συναυλιών “The Final Encore”, που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Απριλίου 2026 και ολοκλήρωσε μια οκταετή συνεργασία του Δημήτρη Μπάση με τη μαθητική ορχήστρα και χορωδία του σχολείου.

Από το 2018, ο Δημήτρης Μπάσης συνεργάστηκε στενά με τον Διευθυντή Μουσικής του σχολείου, Emlyn Lewis-Jones, καθοδηγώντας αφιλοκερδώς τους μαθητές μέσα από σημαντικές μουσικές παραγωγές που ανέδειξαν την ελληνική μουσική και τον διαπολιτισμικό διάλογο στην Αυστραλία.

Ο Δημήτρης Μπάσης δήλωσε: «Η συνεργασία μου με τους μαθητές του NHSPA υπήρξε ένα από τα πιο ουσιαστικά κεφάλαια της καριέρας μου. Η αγάπη και ο σεβασμός τους για την ελληνική μουσική θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου».

Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους σημαντικότερους  ερμηνευτές της γενιάς του, με πολυετή διεθνή παρουσία, διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση με το ελληνικό κοινό της Αυστραλίας.
