Γιώργος Λούκος: Βραδιά τιμής και ηθικής δικαίωσης για τον άνθρωπο που απογείωσε το Φεστιβάλ Αθηνών

Ο Γιώργος Λούκος ανάμεσα στην Καρυοφυλλιά Καραμπάτη και την Στεφανία Γουλιώτη

Αργύρης Ξάφης, Όλια Λαζαρίδου, Άγγελο Παπαδημητρίου, Χριστίνα Μαξούρη, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σίμος Κακκάλας, Άντζελα Μπρούσκου, Μαριάννα Κάλμπαρη, Λυδία Φωτοπούλου, Ηρακλής Πασχαλίδης, Νίκος Χατζόπουλος, Μελίνα Τανάγρη, Χρήστος Στέργιογλου, Χρήστος Λούλης και Άγγελος Τριανταφύλλου μέσα από την μελωδική αλλά και συγκινητική συνάμα παράσταση με τίτλο «Μια νύχτα χάρισμά σου».

Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η επιστροφή του «Τροχόσπιτου», της αυτοκινούμενης σκηνής που είχε επίσης δημιουργεί και λειτουργήσει επί των ημερών του Γιώργου Λούκου μετά την αποχώρησή του όμως από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είχε εγκαταληφθεί. Σε αυτό το ζωντανό σύμβολο έμπνευσης και δημιουργικότητας έδωσαν ξανά ζωή οι