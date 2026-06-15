Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Γιώργος Λούκος: Βραδιά τιμής και ηθικής δικαίωσης για τον άνθρωπο που απογείωσε το Φεστιβάλ Αθηνών
Γιώργος Λούκος: Βραδιά τιμής και ηθικής δικαίωσης για τον άνθρωπο που απογείωσε το Φεστιβάλ Αθηνών
Πλήθος καλλιτεχνών βρέθηκαν στην Πειραιώς 260, τον χώρο που ο ίδιος δημιούργησε, για να του χαρίσουν το πιο θερμό τους χειροκρότημα - Δείτε φωτογραφίες
Ο Γιώργος Λούκος, ο άνθρωπος που έβαλε το Φεστιβάλ Αθηνών στον παγκόσμιο χάρτη, ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της ξεχωριστής βραδιάς με τίτλο «Αφιέρωμα» που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην Πειραιώς 260. Εκεί, στον χώρο που ο ίδιος οραματίστηκε και δημιούργησε για να στεγάσει τις πολλές και διαφορετικές θεατρικές δυνάμεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, επέστρεψε ο επί μια δεκαετία καλλιτεχνικός διευθυντής και ανανεωτής του θεσμού, και έλαβε, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το θερμό χειροκρότημα που του άξιζε,
Δικαιωμένος πλέον, καθώς η κατηγορία για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, που τού είχε απαγγελθεί την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατέπεσε στο δικαστήριο που τον έκρινε αθώο το 2023, τιμήθηκε για την σημαντικότατη προσφορά του, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού, επί μία ολόκληρη δεκαετία, από πλήθος καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής βραδιάς προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «2005–2015. Στα χρόνια του Λούκου», σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, στο οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα η ανεξίτηλη σφραγίδα που ο ίδιος έβαλε στο Φεστιβάλ Αθηνών μέσα από μαρτυρίες καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και συνεργατών του.
Η ταινία φώτισε τις μεγάλες αλλαγές και καινοτομίες που εισήγαγε ο Γιώργος Λούκος στον θεσμό μεταξύ των οποίων η μεταμόρφωση ενός εγκαταλελειμμένου εργοστασιακού χώρου σε φιλόξενη πολιτιστική και θεατρική, κατά κύριο λόγο στέγη, η γνωριμία του ελληνικού κοινού με ρηξικέλευθες καλλιτεχνικές προτάσεις και πολλά ακόμη.
Δικαιωμένος πλέον, καθώς η κατηγορία για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, που τού είχε απαγγελθεί την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατέπεσε στο δικαστήριο που τον έκρινε αθώο το 2023, τιμήθηκε για την σημαντικότατη προσφορά του, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού, επί μία ολόκληρη δεκαετία, από πλήθος καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής βραδιάς προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «2005–2015. Στα χρόνια του Λούκου», σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, στο οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα η ανεξίτηλη σφραγίδα που ο ίδιος έβαλε στο Φεστιβάλ Αθηνών μέσα από μαρτυρίες καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και συνεργατών του.
Η ταινία φώτισε τις μεγάλες αλλαγές και καινοτομίες που εισήγαγε ο Γιώργος Λούκος στον θεσμό μεταξύ των οποίων η μεταμόρφωση ενός εγκαταλελειμμένου εργοστασιακού χώρου σε φιλόξενη πολιτιστική και θεατρική, κατά κύριο λόγο στέγη, η γνωριμία του ελληνικού κοινού με ρηξικέλευθες καλλιτεχνικές προτάσεις και πολλά ακόμη.
Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η επιστροφή του «Τροχόσπιτου», της αυτοκινούμενης σκηνής που είχε επίσης δημιουργεί και λειτουργήσει επί των ημερών του Γιώργου Λούκου μετά την αποχώρησή του όμως από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είχε εγκαταληφθεί. Σε αυτό το ζωντανό σύμβολο έμπνευσης και δημιουργικότητας έδωσαν ξανά ζωή οι Αργύρης Ξάφης, Όλια Λαζαρίδου, Άγγελο Παπαδημητρίου, Χριστίνα Μαξούρη, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σίμος Κακκάλας, Άντζελα Μπρούσκου, Μαριάννα Κάλμπαρη, Λυδία Φωτοπούλου, Ηρακλής Πασχαλίδης, Νίκος Χατζόπουλος, Μελίνα Τανάγρη, Χρήστος Στέργιογλου, Χρήστος Λούλης και Άγγελος Τριανταφύλλου μέσα από την μελωδική αλλά και συγκινητική συνάμα παράσταση με τίτλο «Μια νύχτα χάρισμά σου».
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