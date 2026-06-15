«Το Φτερωτό Άλογο» του Καζαντζάκη στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Βεάκη

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παρουσιάζουν στηντο ανέκδοτο έργο του μεγάλου συγγραφέα:Ο Νίκος Καζαντζάκης, πριν από έναν σχεδόν αιώνα, διασκεύασε μία ιστορία από το αγαπημένο και διαχρονικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες» και με τη μοναδική τουτη μετέπλασεΣτην,, Περσία χορευτές, ταχυδακτυλουργοί, σχοινοβάτες και πραματευτάδες, φτάνουν στην αυλή του παλατιού τη μέρα της μεγάλης γιορτής για να παρουσιάσουν στον βασιλιά όλη τους την τέχνη και τη μαεστρία.Ανάμεσα τους εμφανίζεται κιπου φέρνει στον βασιλιά ένα αλλόκοτο και θαυμαστό δώρο ζητώντας ένα ανήκουστο αντάλλαγμα.Ποιο δώρο θα ήταν τόσο σπουδαίο ώστε να βάλει τον Βασιλιά σε σκέψεις;ΈναΈνα άλογο πιο γρήγορο από τον άνεμο, πιο δυνατό από την αστραπή, άπιαστο σαν τα αστέρια, που όμοιό του δεν είχε δει κανείς ποτέ. Ένα μηχανικό άλογο, που μπορεί να πετάξει απ’ την Περσία ως τη Βεγγάλη κι από εκεί ως την άκρη της γης.Πριν όμως ο Βασιλιάς δεχτεί την ανταλλαγή, ζητά από τον γιο του να δοκιμάσει τις δυνάμεις του αλόγου… Ο πρίγκιπας που δεν έχει ιδέα πως να το οδηγήσει, απομακρύνεται επικίνδυνα από τον τόπο του και καταλήγει στην αυλή ενός μακρινού μαρμαρένιου παλατιού…Γιατί αυτό το άλογο μπορούσε να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί κάθε σκέψη και επιθυμία, όχι όμως μόνο για καλό…Μπορούσε να κάνει έναν πλεονέκτη βασιλιά ανίκητο στους πολέμους ή να προστατέψει έναν λαό από τρομερούς εχθρούς, μπορούσε να οδηγήσει έναν νέο στην πραγματική του αγάπη ή να τον παρασύρει στον εγωισμό και την έπαρση…Γιατί το άλογο, ήταν πανίσχυρο, αλλά πορευόταν πάντοτε σύμφωνα με τη γνώση και τη βούληση του αναβάτη…είναιπου συμβαίνει μια φορά στα χίλια χρόνια, ένα ταξίδι αυτογνωσίας μακριά από τον εγωισμό και την πλεονεξία και κυρίως μια ιστορία για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την ικανότητά του να επιλέγει το καλό και τη διαδρομή του ως εκεί.