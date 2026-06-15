Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
«Το Φτερωτό Άλογο» του Καζαντζάκη στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Βεάκη
«Το Φτερωτό Άλογο» του Καζαντζάκη στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Βεάκη
Στη σκηνή το ανέκδοτο έργο του μεγάλου συγγραφέα
Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, οι Θεατρικές Παραγωγές Γεράσιμου Σκαφίδα παρουσιάζουν στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Βεάκη το ανέκδοτο έργο του μεγάλου συγγραφέα:
«Το Φτερωτό Άλογο»
Ο Νίκος Καζαντζάκης, πριν από έναν σχεδόν αιώνα, διασκεύασε μία ιστορία από το αγαπημένο και διαχρονικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες» και με τη μοναδική του ευρηματικότητα τη μετέπλασε σε ένα σύγχρονο και χαρισματικό νέο ανάγνωσμα για παιδιά!
Στην, όχι και τόσο μακρινή, Περσία χορευτές, ταχυδακτυλουργοί, σχοινοβάτες και πραματευτάδες, φτάνουν στην αυλή του παλατιού τη μέρα της μεγάλης γιορτής για να παρουσιάσουν στον βασιλιά όλη τους την τέχνη και τη μαεστρία.
Ανάμεσα τους εμφανίζεται κι ένας μυστηριώδης Ινδός που φέρνει στον βασιλιά ένα αλλόκοτο και θαυμαστό δώρο ζητώντας ένα ανήκουστο αντάλλαγμα.
Ποιο δώρο θα ήταν τόσο σπουδαίο ώστε να βάλει τον Βασιλιά σε σκέψεις;
Ένα άλογο, μα όχι σαν όλα τα άλλα! Ένα άλογο πιο γρήγορο από τον άνεμο, πιο δυνατό από την αστραπή, άπιαστο σαν τα αστέρια, που όμοιό του δεν είχε δει κανείς ποτέ. Ένα μηχανικό άλογο, που μπορεί να πετάξει απ’ την Περσία ως τη Βεγγάλη κι από εκεί ως την άκρη της γης.
Πριν όμως ο Βασιλιάς δεχτεί την ανταλλαγή, ζητά από τον γιο του να δοκιμάσει τις δυνάμεις του αλόγου… Ο πρίγκιπας που δεν έχει ιδέα πως να το οδηγήσει, απομακρύνεται επικίνδυνα από τον τόπο του και καταλήγει στην αυλή ενός μακρινού μαρμαρένιου παλατιού…
Κι η περιπέτεια ξεκινάει…
Γιατί αυτό το άλογο μπορούσε να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί κάθε σκέψη και επιθυμία, όχι όμως μόνο για καλό…
Μπορούσε να κάνει έναν πλεονέκτη βασιλιά ανίκητο στους πολέμους ή να προστατέψει έναν λαό από τρομερούς εχθρούς, μπορούσε να οδηγήσει έναν νέο στην πραγματική του αγάπη ή να τον παρασύρει στον εγωισμό και την έπαρση…
Γιατί το άλογο, ήταν πανίσχυρο, αλλά πορευόταν πάντοτε σύμφωνα με τη γνώση και τη βούληση του αναβάτη…
«Το Φτερωτό Άλογο» είναι μια ιστορία σπάνιας αγάπης που συμβαίνει μια φορά στα χίλια χρόνια, ένα ταξίδι αυτογνωσίας μακριά από τον εγωισμό και την πλεονεξία και κυρίως μια ιστορία για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την ικανότητά του να επιλέγει το καλό και τη διαδρομή του ως εκεί.
«Το Φτερωτό Άλογο»
Ο Νίκος Καζαντζάκης, πριν από έναν σχεδόν αιώνα, διασκεύασε μία ιστορία από το αγαπημένο και διαχρονικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες» και με τη μοναδική του ευρηματικότητα τη μετέπλασε σε ένα σύγχρονο και χαρισματικό νέο ανάγνωσμα για παιδιά!
Στην, όχι και τόσο μακρινή, Περσία χορευτές, ταχυδακτυλουργοί, σχοινοβάτες και πραματευτάδες, φτάνουν στην αυλή του παλατιού τη μέρα της μεγάλης γιορτής για να παρουσιάσουν στον βασιλιά όλη τους την τέχνη και τη μαεστρία.
Ανάμεσα τους εμφανίζεται κι ένας μυστηριώδης Ινδός που φέρνει στον βασιλιά ένα αλλόκοτο και θαυμαστό δώρο ζητώντας ένα ανήκουστο αντάλλαγμα.
Ποιο δώρο θα ήταν τόσο σπουδαίο ώστε να βάλει τον Βασιλιά σε σκέψεις;
Ένα άλογο, μα όχι σαν όλα τα άλλα! Ένα άλογο πιο γρήγορο από τον άνεμο, πιο δυνατό από την αστραπή, άπιαστο σαν τα αστέρια, που όμοιό του δεν είχε δει κανείς ποτέ. Ένα μηχανικό άλογο, που μπορεί να πετάξει απ’ την Περσία ως τη Βεγγάλη κι από εκεί ως την άκρη της γης.
Πριν όμως ο Βασιλιάς δεχτεί την ανταλλαγή, ζητά από τον γιο του να δοκιμάσει τις δυνάμεις του αλόγου… Ο πρίγκιπας που δεν έχει ιδέα πως να το οδηγήσει, απομακρύνεται επικίνδυνα από τον τόπο του και καταλήγει στην αυλή ενός μακρινού μαρμαρένιου παλατιού…
Κι η περιπέτεια ξεκινάει…
Γιατί αυτό το άλογο μπορούσε να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί κάθε σκέψη και επιθυμία, όχι όμως μόνο για καλό…
Μπορούσε να κάνει έναν πλεονέκτη βασιλιά ανίκητο στους πολέμους ή να προστατέψει έναν λαό από τρομερούς εχθρούς, μπορούσε να οδηγήσει έναν νέο στην πραγματική του αγάπη ή να τον παρασύρει στον εγωισμό και την έπαρση…
Γιατί το άλογο, ήταν πανίσχυρο, αλλά πορευόταν πάντοτε σύμφωνα με τη γνώση και τη βούληση του αναβάτη…
«Το Φτερωτό Άλογο» είναι μια ιστορία σπάνιας αγάπης που συμβαίνει μια φορά στα χίλια χρόνια, ένα ταξίδι αυτογνωσίας μακριά από τον εγωισμό και την πλεονεξία και κυρίως μια ιστορία για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την ικανότητά του να επιλέγει το καλό και τη διαδρομή του ως εκεί.
Πρόκειται για μια προφητική αλληγορία για τη δύναμη της τεχνολογίας κι όλων των ανθρώπινων κατασκευών, που μπορεί να είναι επικίνδυνες ή σωτήριες ανάλογα με τη γνώση και την πρόθεση αυτών που τις ελέγχουν.
Η Άνδρη Θεοδότου, ο Δημήτρης Δεγαΐτης και μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών, με βαθύ σεβασμό στο πνεύμα του σπουδαίου συγγραφέα, φρέσκια ματιά και σύγχρονες τεχνικές, θα μας ταξιδέψουν με το «Φτερωτό Άλογο» σε μια ιστορία που μοιάζει παλιά και μακρινή, όσο οι μύθοι της Περσίας αλλά είναι στ’ αλήθεια πολύ πιο σύγχρονη και κοντινή από όσο φανταζόμαστε…
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Πρωτότυπη Διασκευή: Νίκος Καζαντζάκης,
Μεταγραφή: Νίκος Μαθιουδάκης,
Θεατρική Απόδοση: Άνδρη Θεοδότου,
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης,
Πρωτότυπη Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα,
Κινησιολογία: Χρυσηίς Λιατζιβίρη,
Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα,
Γραφίστας: Γιάννης Στύλος,
Φωτογραφίες- Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας,
Οργάνωση Παραγωγής: Χρύσω Χαραλάμπους,
Γραφείο Τύπου: Le Canard qui Parle – Άντα Κουγιά,
Οργάνωση προώθησης – Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου
Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Γεράσιμος Σκαφίδας
Παίζουν: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Πάρις Σκαρτσολιάς Ηρώ Χαλκίδη, Αργύρης Λάμπρου, Καλλιόπη Ανταμπούφη, Μάριος Αλεξανδρής, Γιώργος Τζανάκος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 18/10/2026
Τιμές εισιτηρίων:
Α’ Ζώνη: 14€ ενήλικες / 12€ παιδιά
Β’ Ζώνη: 12€ γενική είσοδος
Εξώστης: 12€
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 10€
Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις
EARLY BIRD: 9€
Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
Καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία στις 10:30 και Κυριακές στις 12:00
Οργάνωση προώθησης - Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ARTCORE
Τηλέφωνο: 2103806274, 2103806062 Email: schools@art-core.gr - booking@art-core.gr
Η Άνδρη Θεοδότου, ο Δημήτρης Δεγαΐτης και μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών, με βαθύ σεβασμό στο πνεύμα του σπουδαίου συγγραφέα, φρέσκια ματιά και σύγχρονες τεχνικές, θα μας ταξιδέψουν με το «Φτερωτό Άλογο» σε μια ιστορία που μοιάζει παλιά και μακρινή, όσο οι μύθοι της Περσίας αλλά είναι στ’ αλήθεια πολύ πιο σύγχρονη και κοντινή από όσο φανταζόμαστε…
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Πρωτότυπη Διασκευή: Νίκος Καζαντζάκης,
Μεταγραφή: Νίκος Μαθιουδάκης,
Θεατρική Απόδοση: Άνδρη Θεοδότου,
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης,
Πρωτότυπη Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα,
Κινησιολογία: Χρυσηίς Λιατζιβίρη,
Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα,
Γραφίστας: Γιάννης Στύλος,
Φωτογραφίες- Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας,
Οργάνωση Παραγωγής: Χρύσω Χαραλάμπους,
Γραφείο Τύπου: Le Canard qui Parle – Άντα Κουγιά,
Οργάνωση προώθησης – Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου
Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Γεράσιμος Σκαφίδας
Παίζουν: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Πάρις Σκαρτσολιάς Ηρώ Χαλκίδη, Αργύρης Λάμπρου, Καλλιόπη Ανταμπούφη, Μάριος Αλεξανδρής, Γιώργος Τζανάκος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 18/10/2026
Τιμές εισιτηρίων:
Α’ Ζώνη: 14€ ενήλικες / 12€ παιδιά
Β’ Ζώνη: 12€ γενική είσοδος
Εξώστης: 12€
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 10€
Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις
EARLY BIRD: 9€
Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
Καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία στις 10:30 και Κυριακές στις 12:00
Οργάνωση προώθησης - Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ARTCORE
Τηλέφωνο: 2103806274, 2103806062 Email: schools@art-core.gr - booking@art-core.gr
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