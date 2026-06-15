Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Η ομαδική έκθεση «Ροή²» στο Teras Athens
Η ομαδική έκθεση «Ροή²» στο Teras Athens
Καλλιτέχνες: Sotiris Fen, Petr Shevchenko, François Papin, Tégo (aka.Stergios Vrizas), Yiorgos Trichas
Η Maison pas Vrai παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Ροή²», μια συνάντηση πέντε καλλιτεχνών που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη μορφή, την κίνηση και τον χώρο μέσα από διαφορετικά μέσα και καλλιτεχνικές πρακτικές.
Γλυπτικές και οργανικές φόρμες, ρευστές γραμμές και μεταβαλλόμενοι όγκοι δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το έργο δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό αντικείμενο, αλλά ως κάτι ζωντανό και παλλόμενο, σε διαρκή διάλογο με τον χώρο και την ανθρώπινη παρουσία.
Η αρχιτεκτονική του νεοκλασικού κτιρίου λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Οι επιφάνειες, οι γεωμετρίες και τα ίχνη κατοίκησης συνομιλούν με τα έργα, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν, το σταθερό και το μεταβαλλόμενο.
Καθώς ο επισκέπτης κινείται μέσα στον χώρο, η έκθεση επαναπροσδιορίζεται διαρκώς. Τα όρια ανάμεσα στο έργο, τον χώρο και τον θεατή παραμένουν ανοιχτά, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την τέχνη ως μια συνεχή διαδικασία μετάβασης και σύνδεσης.
Καλλιτέχνες: Sotiris Fen, Petr Shevchenko, François Papin, Tégo (aka.Stergios Vrizas), Yiorgos Trichas
Επιμέλεια: Maison pas Vrai
Χώρος: Teras Athens, Θεοδωρίτου Βρεσθένης 45, Αθήνα
Διάρκεια: 18 Ιουνίου- 24 Ιουνίου 2026
Εγκαίνια Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 , 18.30-22.00
Ώρες λειτουργίας: 12.00 μ.μ. -21.00 μ.μ.
Γλυπτικές και οργανικές φόρμες, ρευστές γραμμές και μεταβαλλόμενοι όγκοι δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το έργο δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό αντικείμενο, αλλά ως κάτι ζωντανό και παλλόμενο, σε διαρκή διάλογο με τον χώρο και την ανθρώπινη παρουσία.
Η αρχιτεκτονική του νεοκλασικού κτιρίου λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Οι επιφάνειες, οι γεωμετρίες και τα ίχνη κατοίκησης συνομιλούν με τα έργα, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν, το σταθερό και το μεταβαλλόμενο.
Καθώς ο επισκέπτης κινείται μέσα στον χώρο, η έκθεση επαναπροσδιορίζεται διαρκώς. Τα όρια ανάμεσα στο έργο, τον χώρο και τον θεατή παραμένουν ανοιχτά, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την τέχνη ως μια συνεχή διαδικασία μετάβασης και σύνδεσης.
Καλλιτέχνες: Sotiris Fen, Petr Shevchenko, François Papin, Tégo (aka.Stergios Vrizas), Yiorgos Trichas
Επιμέλεια: Maison pas Vrai
Χώρος: Teras Athens, Θεοδωρίτου Βρεσθένης 45, Αθήνα
Διάρκεια: 18 Ιουνίου- 24 Ιουνίου 2026
Εγκαίνια Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 , 18.30-22.00
Ώρες λειτουργίας: 12.00 μ.μ. -21.00 μ.μ.
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