Desmond Child: Ο συνθέτης των ροκ σταρ στην Αθήνα για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Είναι από τους διασημότερους και πλέον επιτυχημένους Αμερικανούς συνθέτες. Εχει βάλει την υπογραφή του σε διαχρονικούς ροκ ύμνους, μεταξύ των οποίων τα «I Was Made for Lovin’ You»,«I Hate Myself for Loving You», «Livin’on a Prayer», «Υou Give Love a Bad Name», «Poison» και πολλά ακόμα. Εχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από τους Kiss, τους Bon Jovi, τους Aerosmith, τον Αλις Κούπερ και τη Σερ μέχρι τους νεότερους Ρίκι Μάρτιν και Κέιτι Πέρι.Είναι περιζήτητος στον χώρο του και το όνομά του έχει γραφτεί στο Hall of Fame των τραγουδοποιών. Πέρα απ’ όλα αυτά τα σημαντικά όμως ο Ντέσμοντ Τσάιλντ είναι και φανατικός λάτρης της Ελλάδας, της φυσικής ομορφιάς της αλλά και του ανεκτίμητου πολιτιστικού της πλούτου. Αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησε να προσφέρει στη χώρα μας τη συνδρομή του στον μεγάλο και δίκαιο αγώνα για την επανένωση των. Το δικό του παγκόσμιο μήνυμα δεν μπορούσε παρά να περάσει με τον τρόπο που ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα. Τη μουσική.Στις 27 Ιουνίου λοιπόν θα βρεθεί στη σκηνή του Ηρωδείου, πλαισιωμένος από καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, όπως ο Αλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, η Ρίτα Γουίλσον, οι Φινλανδοί ροκάδες The Rasmus, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα τους στη Eurovision, αλλά και ο Σάκης Ρουβάς, προκειμένου να παρουσιάσει ένα μεγάλο μουσικό σόου, εικόνες από το οποίο θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο.«Σε λίγες ημέρες θα βρίσκομαι στην Αθήνα για να ετοιμαστώ για ένα σόου το οποίο είμαι σίγουρος πως θα αποτελέσει εμπειρία ζωής για μένα», δηλώνει ο ίδιος ενθουσιασμένος στο «ΘΕΜΑ», για να διηγηθεί, αμέσως μετά, το χρονικό της σχέσης του με τη χώρα μας: «Φέτος θα είναι το 16ο συνεχόμενο καλοκαίρι που θα έρθω στην Ελλάδα. Πηγαίνω κάθε χρόνο στη Φολέγανδρο με την οικογένειά μου. Δεν είμαστε πλέον ξένοι στο νησί, είμαστε κομμάτι του και είμαι πολύ ευτυχής γι’ αυτό. Παράλληλα δουλεύω πολύ εκεί. Εχουν έρθει πολλοί καλλιτέχνες κατά καιρούς και έχουμε ετοιμάσει τα τραγούδια τους. Είναι ένας τόπος μεγάλης έμπνευσης για μένα. Βρισκόμαστε στο υπέροχο αυτό νησιωτικό τοπίο, γράφουμε τραγούδια, συζητάμε, κάνουμε επαγγελματικά σχέδια. Η δουλειά ωστόσο σταματάει πάντα με το ηλιοβασίλεμα. Αμέσως μετά ντυνόμαστε και βγαίνουμε έξω, πάμε στην ταβέρνα, τρώμε όλοι μαζί και έπειτα αδειάζουμε τα τραπέζια και ξεκινάμε το χορό. Είναι μαγική όλη αυτή η ατμόσφαιρα για μένα και πολύ δημιουργική. Παράλληλα μού δίνει την ευκαιρία να δουλεύω και ταυτόχρονα να κάνω διακοπές με τα παιδιά μου. Είναι μαγικό».Ο διάσημος συνθέτης έχει μελετήσει την Ελληνική Ιστορία ενώ έχει ενημερωθεί πλήρως για τη βίαιη απόσπαση των Γλυπτών του Παρθενώνα και το μακροχρόνιο ελληνικό αίτημα για τον επαναπατρισμό τους. Είναι ανάμεσα στους χιλιάδες ξένους που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και επιθυμούσε να συνδράμει εμπράκτως τον τόσο σημαντικό αυτό σκοπό: «Είμαι της άποψης πως οι αρχαιολογικοί θησαυροί πρέπει να βρίσκονται στην πατρίδα τους. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα Mνημείo Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως είναι η Ακρόπολη. Θα ήθελα να πω λοιπόν στους ανθρώπους του Βρετανικού Μουσείου ότι τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν, στην πατρίδα τους, την Ελλάδα», υπογραμμίζει και προσθέτει με νόημα: «Η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του πολιτισμού και έχει εμπνεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο τις παγκόσμιες αξίες της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Γι’ αυτό και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί ένα θέμα όχι μόνον ελληνικού αλλά διεθνούς ενδιαφέροντος. Είμαι σίγουρος πως κάποια μέρα τα Γλυπτά θα επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν, στο σπίτι τους». Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ υπόσχεται στο κοινό μια μοναδική βραδιά, η οποία θα μοιάζει περισσότερο με ιεροτελεστία παρά με συναυλία: «Θα είναι μια μεγάλη, εντυπωσιακή βραδιά, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, μια εμπειρία ζωής. Θα είμαστε στους πρόποδες του Παρθενώνα και από τον μαγικό αυτό χώρο θα εκφράσουμε το αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών. Το Ηρώδειο δεν είναι ένας απλός συναυλιακός χώρος, είναι ένας τόπος ιερός, σαν ένας ναός και έτσι θα τον αντιμετωπίσουμε όλοι όσοι θα βρεθούμε εκεί. Εχουμε σχεδιάσει όλη τη συναυλία να μοιάζει με ένα όμορφο όνειρο».Ονειρική, εξάλλου, φαντάζει και η εξέλιξη της καριέρας του Ντέσμοντ Τσάιλντ, o οποίος στα πρώτα του βήματα, όπως ο ίδιος εξομολογείται, ήθελε να γίνει ροκ σταρ. Λίγο μετά τα 20 θα σχηματίσει την πρώτη του μπάντα, με την οποία δίνει συναυλίες σε διάφορα μέρη. Ενα βράδυ του 1978 πηγαίνει στο κλαμπ όπου παίζει ο τραγουδιστής των θρυλικών Kiss, Πολ Στάνλεϊ. Εντυπωσιάζεται με τη μουσική του και του προτείνει να γράψουν μαζί ένα τραγούδι. Από αυτή την πρώτη καλλιτεχνική τους συνεύρεση έμελλε να γεννηθεί μία από τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες όλων των εποχών, το «Ι was made for loving you…»! «Αυτό το τραγούδι μού άνοιξε όλες τις πόρτες», παραδέχεται ο ίδιος, που δεν ξεχνά ποτέ πόσα πολλά χρωστάει στον Πολ Στάνλεϊ, ο οποίος ήταν, επί της ουσίας, ο άνθρωπος που τον έβαλε στα γρανάζια της μουσικής βιομηχανίας και τον έφερε σε επαφή με τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Σταθμός στην καριέρα του Ντέσμοντ Τσάιλντ αποτελεί, αναμφισβήτητα, η συνεργασία του με τους Bon Jovi.Μια συνεργασία μακροχρόνια, μέσα από την οποία προέκυψαν οι πιο εμπορικοί δίσκοι του συγκροτήματος αλλά και τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους: «Livin’ on a Prayer», «Υou Give Love a Bad Name», «Without Love», «I’d Die For You», «Bad Medicine», «Born to Be My Baby», «Blood on Blood», «Wild is the Wind»… Στη συνέχεια οι Bon Jovi τον φέρνουν σε επαφή με τους Aerosmith, με τους οποίους συμπράττει για πρώτη φορά το 1986 δημιουργώντας τις επιτυχίες «Angel», «Dude (Looks Like a Lady)», «Hearts’ Done Time», κι αυτοί με τη σειρά τους τον συστήνουν στον... σκληρό Αλις Κούπερ, με τον οποίο ηχογραφεί, το 1988, ένα ολόκληρο άλμπουμ που περιείχε, ανάμεσα σε άλλα, και το πασίγνωστο «Poison»! Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Ντέσμοντ Τσάιλντ έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα σημαντικό όνομα στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.Η συνέχεια παραμένει συναρπαστική, με τους περισσότερους καλλιτέχνες να του εκφράζουν την επιθυμία τους για νέες συνεργασίες και τον ίδιο να αναλαμβάνει, παράλληλα, και λαμπρά ονόματα της νεότερης γενιάς, όπως ο Ρίκι Μάρτιν και η Κέιτι Πέρι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του; «Πρώτα απ’ όλα η μουσική μου, γιατί χωρίς μελωδία δεν υπάρχει τραγούδι κι έπειτα ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο δουλεύω», απαντά ο ίδιος για να εξηγήσει αμέσως μετά: «Κάποιοι συνθέτες γράφουν τραγούδια και απλά τα δίνουν σε καλλιτέχνες για να τα ερμηνεύουν. Για μένα η δημιουργία ενός τραγουδιού είναι μια ιεροτελεστία. Γράφω ένα συγκεκριμένο τραγούδι για έναν συγκεκριμένο τραγουδιστή. Το τραγούδι πρέπει να σχετίζεται με εκείνον, όχι μόνον με το μουσικό ύφος του, αλλά κυρίως με το μήνυμα που θέλει να περάσει στον κόσμο. Μαζευόμαστε σε αυτό που λέω εγώ “μυστικό κύκλο” και ξεκινάμε να μιλάμε για διάφορα θέματα, κάνουμε αστεία... Μέσα από αυτή την ιδιαίτερη διαδικασία χτίζεται το τραγούδι. Θέλω να δημιουργήσω μια βαθιά προσωπική σχέση με τον τραγουδιστή πριν γράψω τραγούδια γι’ αυτόν. Γι’ αυτό, νομίζω, πως και οι περισσότεροι συνεργάζονται μαζί μου ξανά και ξανά».Η πρώτη γνωριμία του Ντέσμοντ Τσάιλντ με τον Σάκη Ρουβά έγινε αρκετά χρόνια πριν, το μακρινό 2002: «Ηρθε ο ίδιος να με συναντήσει στη Στοκχόλμη, όπου βρισκόμουν, για να μου ζητήσει να συνεργαστούμε δεδομένου ότι ήθελε να κάνει ένα άνοιγμα στο κοινό του εξωτερικού. Τον λάτρεψα με την πρώτη ματιά... Γι’ αυτό και αποδέχτηκα αμέσως την πρότασή του και προχωρήσαμε στη δημιουργία του άλμπουμ “Ολα Καλά”. Σε αυτή τη δουλειά γνώρισα και τον Φοίβο, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια της μουσικής βραδιάς στο Ηρώδειο».Ο διάσημος συνθέτης μάλιστα αποκάλυψε κι ένα περιστατικό που συνέβη με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Σάκη το οποίο εξέλαβε ως σημαδιακό: «Το περασμένο καλοκαίρι λοιπόν που μου γεννήθηκε η ιδέα να κάνω μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ήμουν στη Φολέγανδρο και σκεφτόμουν πως πρέπει να επικοινωνήσω με τον Σάκη για να με βοηθήσει με τα διαδικαστικά. Το αμέσως επόμενο βράδυ, χτύπησε την πόρτα μου ένας εργαζόμενος του ξενοδοχείου και μου είπε πως έχει έρθει ένας φίλος μου να με δει. Και τότε είδα μπροστά μου τον Σάκη... Ηταν κάτι μεταφυσικό. Βρέθηκε τυχαία στο ίδιο νησί για διακοπές, ήρθε στην περιοχή που έμενα για να δει το ηλιοβασίλεμα και όταν έμαθε πως μένω εκεί θέλησε να μου πει ένα “γεια”. Ολο αυτό το περιστατικό λοιπόν το θεώρησα καρμικό και πείστηκα πως πρέπει να κάνω αυτή τη συναυλία.Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα». Οσο για εκείνους που αναρωτιούνται αν συνεχίζουν να κάνουν μεγάλα όνειρα οι άνθρωποι που έχουν ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη καριέρα, ο Ντέσμοντ Τσάιλντ απαντά με ευθύτητα: «Πάντα υπάρχουν όνειρα. Ποτέ δεν σταματώ να ονειρεύομαι». Και αρχίζει αμέσως μετά να σκιαγραφεί με λέξεις τα νέα φιλόδοξα μελλοντικά εγχειρήματά του. Το πρώτο σχετίζεται με την αυτοβιογραφία του, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα σε μια πολυτελή έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και το δεύτερο με ένα μιούζικαλ που θα διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του μετά την κουβανέζικη επανάσταση και θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ. Προς το παρόν, όμως, είναι απολύτως αφοσιωμένος στη μουσική παράσταση του Ηρωδείου, σε έναν ιερό χώρο που τον κάνει να νιώθει, όπως ο ίδιος εξομολογείται «σαν τον μεγαλύτερο και πιο τυχερό σταρ του κόσμου!».