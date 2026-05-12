Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
«Του αγοριού απέναντι»: Η νέα παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου στο θέατρο Άλσος - Δείτε βίντεο
Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού ανάμεσα στους πρωταγωνιστές
Νοσταλγικός αέρας παλιού ελληνικού κινηματογράφου θα φυσήξει το φετινό καλοκαίρι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μέσα από τη νέα παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο «Του αγοριού απέναντι», που ανεβαίνει στις 5 Ιουνίου.
Με έναν θίασο αποτελούμενο από γνωστούς ηθοποιούς, ανάμεσα στους οποίους οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, και τις αθάνατες κινηματογραφικές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα, η παράσταση φέρνει γλυκές μνήμες από το χθες στο σήμερα.
Η πλοκή εκτυλίσσεται το καλοκαίρι του 1965, σε ένα ελληνικό νησί γεμάτο φως, μουσική, χορό, έρωτα.
Παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης και Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και ο Γιώργος Λιβάνης στο τραγούδι..
