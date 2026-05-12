«Του αγοριού απέναντι»: Η νέα παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου στο θέατρο Άλσος - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θέατρο Άλσος Ρέππας - Παπαθανασίου Αλέξης Γεωργούλης

«Του αγοριού απέναντι»: Η νέα παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου στο θέατρο Άλσος - Δείτε βίντεο

Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού ανάμεσα στους πρωταγωνιστές

«Του αγοριού απέναντι»: Η νέα παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου στο θέατρο Άλσος - Δείτε βίντεο
Νοσταλγικός αέρας παλιού ελληνικού κινηματογράφου θα φυσήξει το φετινό καλοκαίρι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μέσα από τη νέα παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο «Του αγοριού απέναντι», που ανεβαίνει στις 5 Ιουνίου.
Του Αγοριού απέναντι | Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Με έναν θίασο αποτελούμενο από γνωστούς ηθοποιούς, ανάμεσα στους οποίους οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, και τις αθάνατες κινηματογραφικές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα, η παράσταση φέρνει γλυκές μνήμες από το χθες στο σήμερα.

Η πλοκή εκτυλίσσεται το καλοκαίρι του 1965, σε ένα ελληνικό νησί γεμάτο φως, μουσική, χορό, έρωτα.

Παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης και Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και ο Γιώργος Λιβάνης στο τραγούδι..

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ 

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης