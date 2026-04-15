Το ελληνικό βιβλίο ταξιδεύει σε Μπολόνια, Παρίσι και Σεράγεβο

Δυνατό θα είναι το ελληνικό λογοτεχνικό και εκδοτικό αποτύπωμα στιςστην, στο, στοστις οποίες θα συμμετάσχει η χώρα με στόχο την εξωστρέφεια, την προβολή και την προώθηση Ελλήνων δημιουργών καθώς και τη δικτύωση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με τον διεθνή εκδοτικό κόσμο.Την ελληνική συμμετοχή στην 63η Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια (Bologna Children’s Book Fair–BCBF), στο Φεστιβάλ Βιβλίου του Παρισιού (Festival du Livre De Paris), στην 37η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Σεράγεβο, υλοποιεί το, δια της Διεύθυνσης Γραμμάτων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και με την αρωγή της Ελληνικής Κοινότητας στην Μπολόνια, του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στο Παρίσι, του Ελληνικού Σπιτιού στο Παρίσι, της Διοικούσας Επιτροπής της Έκθεσης του Σεράγεβο, του PEN BiH (PEN Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), των τοπικών Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών καθώς και πανεπιστημιακών και πολιτιστικών ιδρυμάτων.Τα πολιτιστικά και επαγγελματικά προγράμματα σχεδιάστηκαν με άξονες την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, την προβολή των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων που έχει απονείμει το ΥΠΠΟ σε δημιουργούς την τελευταία διετία καθώς και τον διάλογο για θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα σήμερα. Στα πολιτιστικά και επαγγελματικά προγράμματα (παρουσιάσεις βιβλίων, στρογγυλά τραπέζια, διαδραστικά εικαστικά εργαστήρια, κ.ά.) συμμετέχουν βραβευμένοι Έλληνες συγγραφείς και διανοητές, που με την παρουσία τους συνδράμουν στην προώθηση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και διανόησης στον διεθνή χώρο. Ακολουθούν οι εκθέσεις και επισυνάπτονται τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις αναλυτικά ανά έκθεση.Η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια, ο σημαντικότερος θεσμός για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο παγκοσμίως, συγκεντρώνει περισσότερες από 90 χώρες, με τιμώμενη χώρα φέτος τη Νορβηγία. Στα ελληνικά περίπτερα θα φιλοξενηθούν φέτος 40 ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι και πολιτιστικοί φορείς, παρουσιάζοντας 350 εκδόσεις. Θα παρουσιαστούν, επίσης, τα μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες βιβλία που εκδόθηκαν με την υποστήριξη του GreekLit, του προγράμματος επιδότησης μεταφράσεων τίτλων κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε άλλες γλώσσες. Η Ελλάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρόγραμμα και προγραμματίζονται εκδηλώσεις, συζητήσεις, αλλά και διαδραστικά performances και εικαστικές εγκαταστάσεις, εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου και με τη συμμετοχή συγγραφέων, εικονογράφων, Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών και εικαστικών. Δύο βραβευμένοι συγγραφείς και δύο βραβευμένοι εικονογράφοι, που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, τιμήθηκαν πρόσφατα με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά και το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου.Το Φεστιβάλ Βιβλίου του Παρισιού, κορυφαίος λογοτεχνικός θεσμός της Γαλλίας, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου από όλον τον κόσμο, σε εκδηλώσεις τόσο εντός του Grand Palais όσο και σε πολιτιστικούς χώρους και βιβλιοπωλεία σε όλο το Παρίσι. Μία φετινή ιδιαιτερότητα του Φεστιβάλ Βιβλίου του Παρισιού είναι ο Τιμώμενος Προσκεκλημένος που δεν είναι άλλος από τον σταθερό συνεργάτη του Φεστιβάλ από το 2023, το κόμικ!!Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Σεράγεβο αποτελεί σημαντικό θεσμό για το βιβλίο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκδότες και χιλιάδες επισκέπτες. Φέτος πραγματοποιείται υπό τον τίτλο «Στα μονοπάτια του βιβλίου». Η Ελλάδα συμμετέχει για δεύτερη φορά μετά τη συμμετοχή της στη διοργάνωση του 2025 ως Τιμώμενη Χώρα. Στο ελληνικό περίπτερο (a3 – Pavilion 1) θα φιλοξενηθούν φέτος ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι και πολιτιστικοί φορείς, παρουσιάζοντας εκδόσεις τους.