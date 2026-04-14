Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Έτσι θα είναι η έκθεσή του μετά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του - Δείτε εικόνες

Στον μουσειογραφικό σχεδιασμό του νέου Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου καταγράφονται λεπτομερώς η εισαγωγή, ο κεντρικός άξονας, οι θεματικές ενότητες και ο επίλογος της διαδρομής του συνόλου της έκθεσης και ο νέοςπου θα χρησιμοποιηθεί ο οποίος αφορά στον- θα είναι μεικτός, θα συνδυάζει δηλαδή τον φωτισμό που υπάρχει στις βιτρίνες με αυτόν της αίθουσας – αλλά και σε εποπτικά μέσα, σήμανση, προθήκες, βάθρα, ράφια και εποπτικό υλικό αλλά και οι τρόποι φυσικής και νοητικής προσβασιμότητας στο εκθεσιακό περιεχόμενο.Η μουσειογραφική προμελέτη που εγκρίθηκε πρόσφατα καθορίζει τις γενικές σχεδιαστικές επιλογές, τη χωροθέτηση και τη διάταξη των εκθεσιακών ενοτήτων και τον εξοπλισμό και του Επιγραφικού Μουσείου που αποτελεί μέρος του κτηριακού συγκροτήματος του κεντρικού οικοδομικού τετραγώνου του Κέντρου της Αθήνας όπου θα πραγματοποιηθεί το εμβληματικό έργο της επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που έχουν αναλάβει τα αρχιτεκτονικά γραφεία David Chipperfield Architects και Tombazis and Associates Architects.Οι επεμβάσεις που προβλέπονται για το Επιγραφικό Μουσείο, στη νέα έκθεση του οποίου θα παρουσιάζονται 650 επιγραφές σε χώρο περί τα 1.400 τ.μ. επικεντρώνονται στην καθοδηγούμενη πορεία της έκθεσης, στην ομαδοποίηση της εκτενούς εκθεσιακής αφήγησης σε χωροθεματικές ενότητες, στην ενσωμάτωση της πρακτικής της ανοικτής αποθήκευσης στην εκθεσιακή πορεία και στον συνδυασμό της παρατακτικής-χρονολογικής παρουσίασης των εκθεμάτων με τη δημιουργία νησίδων από εξέχοντα κυρίως επιγραφικά μνημεία, που αποδίδουν τις ιδιαίτερες θεματικές κάθε χρονολογικής περιόδου.«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας» δηλώνει η υπουργός Πολιτισμούγια να εξηγήσει αμέσως μετά:«Η μουσειογραφική προμελέτη εστιάζει, κυρίως, στις γενικές σχεδιαστικές επιλογές, στην χωροθέτηση και την διάταξη των εκθεσιακών ενοτήτων, των εκθεμάτων και του εξοπλισμού, επιχειρώντας, σ΄ αυτό το στάδιο, να ανταποκριθεί συνολικά στις απαιτήσεις του μουσειολογικού σκεπτικού, διερευνώντας τη βέλτιστη προσέγγιση υλοποίησής τους. Έχουν ληφθεί υπόψη βασικές παράμετροι της κτηριακής μελέτης, και σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο της θεματολογίας και οι ανάγκες του εκθεσιακού υλικού. Η συνεργασία των μελετητών, όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, με τα στελέχη των δύο Μουσείων μας είναι συνεχής και υποδειγματική. Κοινός στόχος η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ζεύγους Σπύρου και Ντόροθυ Λάτση.»