Το πιο κρύο χωριό στη Γη με τους πιο θερμούς ανθρώπους έχει 2.200 κατοίκους 30 διαφορετικών εθνικοτήτων

Ποτέ δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε

Ένας τόπος στον οποίο κυριαρχούν η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια

Στο Μπότσφιορντ (Båtsfjord) της Νορβηγίας, ένα από τα βορειότερα ψαροχώρια στον κόσμο, οι διαφορετικοί και απρόβλεπτοι κάτοικοι συνδέονται μέσα από το ψάρεμα, τη φύση και την κοινή αίσθηση του ανήκειν. Mπορεί να είναι το πιο απομακρυσμένο και κρύο μέρος στη Γη, αλλά μέσα από το ντοκιμαντέρ «In Cod We Trust» (Μπακαλιάρος κι Άγιος ο Θεός) οι θεατές γνωρίζουν τους πιο θερμούς ανθρώπους με το πιο εξαιρετικό χιούμορ. Ανάμεσα στους 2.200 κατοίκους, υπάρχουν περίπου 30 διαφορετικές εθνικότητες που ζουν δίπλα - δίπλα σε αρμονία, με γενναιοδωρία και δύναμη ψυχής.«Το Μπότσφιορντ θα μπορούσε να ήταν πραγματικά ασπρόμαυρο. Και αρκετά βαρετό. Αν δεν ήταν οι άνθρωποί του. Οι άνθρωποι χρωματίζουν τους δρόμους, τα σπίτια, το περιβάλλον. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, δημιουργούν μια εξαιρετική παλέτα αυτού του χωριού στην άκρη του κόσμου» δήλωσε, σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δημιουργός του ντοκιμαντέρ «In Cod We Trust» Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ.«Για μένα, το μεγάλο ερώτημα ήταν: Πώς να παρουσιάσω το Μπότσφιορντ, καθώς δεν μιλάει; Και ποιο είναι το Μπότσφιορντ; Και η απάντηση ήρθε: Οι άνθρωποι είναι το Μπότσφιορντ» τόνισε η Νορβηγο-Φιλανδή σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, η οποία κατέγραψε τη ζωή στο χωριό, στο οποίο μεγάλωσε, με γυρίσματα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους, χιόνι και πάγο και μεγάλες περιόδους με σκοτάδι.Το χωριό διαθέτει δύο εργοστάσια επεξεργασίας λευκών ψαριών από τη Θάλασσα του Μπάρεντς, ένα εργοστάσιο καβουριών του χιονιού, ένα εργοστάσιο ξήρανσης ψαριών και μονάδα όπου συσκευάζονται βασιλικά καβούρια για εκλεκτά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Το Μπότσφιορντ δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν ψάρια και αλιεία. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ ευάλωτο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, καθώς και την υπεραλίευση από τεράστιες μηχανότρατες.«Το Μπότσφιορντ ζούσε πάντα από την αλιεία και το εμπόριο (κυρίως ψαριών) και πάντα καλωσορίζαμε τους ανθρώπους έχοντας αυτό κατά νου. Οι άλλοι είχαν κάτι που χρειαζόμασταν, είτε ήταν καλαμπόκι, ή ξύλο/ύλες, ή λαχανικά, ή γνώση ή άλλα πράγματα. Στην ακόμη πιο σύγχρονη εποχή, επίσης εκπαίδευση, χρήματα και ψάρια» ανέφερε η σκηνοθέτης.«Συνειδητοποιήσαμε νωρίς ότι χρειαζόμαστε περισσότερους, όχι λιγότερους ανθρώπους, οπότε ας φροντίσουμε καλά τους ανθρώπους που φτάνουν, ας παραμείνουμε φίλοι και ας συνεχίσουμε το εμπόριο. Μια πραγματικά win-win (ωφέλιμη για όλους) κατάσταση» τόνισε η Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ.Στο ντοκιμαντέρ η σκηνοθέτης επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την έννοια της πατρίδας. «Ποτέ δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Ποιος θα φανταζόταν, αν έχει γεννηθεί στην άλλη άκρη του κόσμου, αν μεγάλωσε σε φαβέλες, ή εν μέσω πολέμου ή σε αμμώδεις παραλίες ότι θα μπορούσε να βρει για τον εαυτό του σπίτι μέσα σε χιονοθύελλες και πολικές νύχτες - σε ένα μέρος όπως το Μπότσφιορντ; Τι μας κάνει να σκεφτόμαστε ένα μέρος, ως πατρίδα - τι κάνει ένα μέρος πατρίδα; Είναι το ίδιο το μέρος; Το περιβάλλον; Η δουλειά ή μήπως οι άνθρωποι; Αυτό που είσαι ή αυτό που γίνεσαι σου δίνει την αίσθηση της πατρίδας; Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς κατά καιρούς αναρωτιόμαστε γι' αυτό. Και το βρίσκω ενδιαφέρον» ανέφερε.Η Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ παρουσιάζει το χωριό της ως έναν από τους λίγους εναπομείναντες «παραδείσους» στον σύγχρονο κόσμο, έναν τόπο, στον οποίο η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η κοινότητα εξακολουθούν να ανθούν. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο θα θέλαμε -αλλά ποιο μέρος μπορεί να τα προσφέρει όλα; Έχουμε γίνει άνθρωποι που προτιμούν να παραπονιούνται αντί να βρίσκουν μια λύση; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να βελτιώσουμε ένα μέρος -το περιβάλλον μας, τις φιλίες ή τις οικογένειές μας; Άλλωστε, αξίες όπως η ελευθερία του λόγου, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια είναι υψηλά χαρακτηριστικά που εκτιμούμε πολύ» τόνισε.