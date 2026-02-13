Στεφανία Γουλιώτη και Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστούν στη νέα διεθνή ταινία Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη

Σκηνή από τα γυρίσματα με την Κλέλια Α:νδριολάτου

Κλέλια Ανδρολάτου και Πάνος Βλάχος στα γυρίσματα της ταινίας

Κλείσιμο

Η Στεφανία Γουλιώτη σε σκηνή από την ταινία

Ο σκηνοθέτης Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ

Μια γειτονιά της Αθήνας όπου έζησε η γιαγιά του και κουβαλά πολλές οικογενειακές ιστορίες και μνήμες επέλεξε ο βραβευμένος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτηςγια τατης νέα του», με πρωταγωνιστές δημοφιλείς Έλληνες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων η, η, η, οκαι οκαι διευθυντή φωτογραφίας τον διακεκριμένο και συνεργάτη κατά το παρελθόν του Γιώργου Λάνθιμου,Γνώριμος στα διεθνή κινηματογραφικά δρώμενα από τις ταινίες του « «Caroline and Jackie» (2012), «Newly Single» (2017) και «Diary of a Spy» οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στο πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ και απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ο Κλαρκ επιχειρεί με τη νέα του αυτή ταινία να συνδυάσει το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.Η επιλογή δε του καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Βλάχος, Θανάσης Κουρλαμπάς και Νατάλια Σουίφτ, στηρίχθηκε στην μακροχρόνια επιθυμία του να συνεργαστεί με θεατρικούς Έλληνες ηθοποιούς τους οποίους θαυμάζει για την τολμηρή εκφραστικότητά τους.Οι διάλογοι της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν, είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στα αγγλικά και τα ελληνικά δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο διεθνές και κινηματογραφικό σύμπαν και τη σύγχρονη ελληνική εμπειρία έτσι όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τη νεοκλασική και όχι την παρακμιακή διάσταση της Αθήνας.Την ένταση ανάμεσα στη δέσμευση και τη φυγή διερευνά η νέα αυτή ταινία η οποία ακολουθεί την Ελένη μια νυχτερινή φύλακα ασφαλείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα που ζει στην πόλη (που υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη, σημαντικό στέλεχος σε μουσείο σύγχρονης τέχνης. Μια φαινομενικά συνηθισμένη επίσκεψη στο διαμέρισμα της πρώτης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους.