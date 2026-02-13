Στεφανία Γουλιώτη και Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστούν στη νέα διεθνή ταινία Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη
Τα γυρίσματα της ταινίας του Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ «Bells» έγιναν αποκλειστικά στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες

Αναστασία Κουκά
Μια γειτονιά της Αθήνας όπου έζησε η γιαγιά του και κουβαλά πολλές οικογενειακές ιστορίες και μνήμες επέλεξε ο βραβευμένος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ για τα γυρίσματα της νέα του ταινίας «Bells», με πρωταγωνιστές δημοφιλείς Έλληνες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων η Στεφανία Γουλιώτη, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Θέμις Μπαζάκα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Γιώργος Γάλλος και διευθυντή φωτογραφίας τον διακεκριμένο και συνεργάτη κατά το παρελθόν του Γιώργου Λάνθιμου, Χρήστο Βουδούρη.
Σκηνή από τα γυρίσματα με την Κλέλια Α:νδριολάτου

Γνώριμος στα διεθνή κινηματογραφικά δρώμενα από τις ταινίες του « «Caroline and Jackie» (2012), «Newly Single» (2017) και «Diary of a Spy» οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στο πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ και απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ο Κλαρκ επιχειρεί με τη νέα του αυτή ταινία να συνδυάσει το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Η επιλογή δε του καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Βλάχος, Θανάσης Κουρλαμπάς και Νατάλια Σουίφτ, στηρίχθηκε στην μακροχρόνια επιθυμία του να συνεργαστεί με θεατρικούς Έλληνες ηθοποιούς τους οποίους θαυμάζει για την τολμηρή εκφραστικότητά τους.
Κλέλια Ανδρολάτου και Πάνος Βλάχος στα γυρίσματα της ταινίας

Οι διάλογοι της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν, είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στα αγγλικά και τα ελληνικά δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο διεθνές και κινηματογραφικό σύμπαν και τη σύγχρονη ελληνική εμπειρία έτσι όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τη νεοκλασική και όχι την παρακμιακή διάσταση της Αθήνας.
Η Στεφανία Γουλιώτη σε σκηνή από την ταινία
Την ένταση ανάμεσα στη δέσμευση και τη φυγή διερευνά η νέα αυτή ταινία η οποία ακολουθεί την Ελένη μια νυχτερινή φύλακα ασφαλείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα που ζει στην πόλη (που υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη, σημαντικό στέλεχος σε μουσείο σύγχρονης τέχνης. Μια φαινομενικά συνηθισμένη επίσκεψη στο διαμέρισμα της πρώτης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους.
Ο σκηνοθέτης Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ

Με σπουδές κινηματογράφου στην Καλιφόρνια και συνεργασίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, ο διάσημος ηθοποιός Τζάκι Τσαν και ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ, σκηνοθετεί, γράφει σενάρια αλλά και παίζει ο ίδιος ενώ η θεματολογία των ταινιών του επικεντρώνεται σε θέμα όπως η απομόνωση, η οικογενειακή δυσλειτουργία και η αναζήτηση σύνδεσης στον σύγχρονο κόσμο.
Αναστασία Κουκά
