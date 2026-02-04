Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ζαν Μισέλ Ζαρ: Ο διάσημος καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται για συναυλία στην Αθήνα
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί και πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Ένας από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Ζαν Μισέλ Ζαρ θα έρθει το καλοκαίρι στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια συναυλία, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026.
Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ είναι ο οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Το 1976 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το Oxygène, μια εντυπωσιακή synth οδύσσεια που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Πενήντα χρόνια αργότερα, με 22 studio albums και πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, συνεχίζει να καινοτομεί, μαγνητίζοντας πρόσφατα πάνω από 120.000 θεατές στη Μπρατισλάβα με το Bridge From The Future και εντυπωσιάζοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
Οι συναυλίες του είναι θεάματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας ήχο, laser show και μαγευτικά οπτικά εφέ. Έχει σπάσει πολλές φορές το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κοινού, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde, 1,3 εκατομμύρια στο Houston, 2,5 εκατομμύρια στη La Défense και 3,5 εκατομμύρια στη Μόσχα. Υπήρξε επίσης ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στην Κίνα, σε μια περιοδεία που αποτυπώθηκε στο περίφημο live album του 1981 The Concerts In China, ενώ έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, η Έρημος Σαχάρα, η Απαγορευμένη Πόλη, η Νεκρά Θάλασσα και ο Πύργος του Άιφελ.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00 ΕΔΩ και ΕΔΩ
