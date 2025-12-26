Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
«Ταπ Άουτ»: Ένας συγκλονιστικός μονόλογος στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
«Ταπ Άουτ»: Ένας συγκλονιστικός μονόλογος στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Ένα βαθύ βλέμμα στην ατελείωτη προσπάθεια του ατόμου να επιβιώσει και να προοδεύσει σε έναν κόσμο-αντίπαλο.
Έναν καθηλωτικό μονόλογο που διεισδύει στον αγώνα για την επιβίωση απέναντι σε έναν κόσμο-αντίπαλο αποτελεί το έργο «Ταπ Άουτ» που θα ανέβει στις 13 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια.
Σύμφωνα με τους κανόνες των μεικτών πολεμικών τεχνών, «Ταπ Άουτ» ονομάζεται το είδος υποταγής κατά το οποίο ο μαχητής δείχνει με το σώμα του ή λεκτικά πως δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Επίσης, «Ταπ Άουτ» θεωρείται και η περίπτωση που ο μαχητής κραυγάζει από πόνο ή αίσθημα κινδύνου, ηθελημένα ή άθελά του.
Το κείμενο του Ανδρέα Φλουράκη ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.
Ο Μαχητής ξεκινάει την προπόνηση. Ο αυριανός αγώνας είναι απλά αυτό – ένας αγώνας, ένας τελικός. Θα νικήσει. Πρέπει να νικήσει, αλλιώς είναι καλός μόνο για να φτιάχνει καφέδες. Το «Ταπ Άουτ» αποτελεί ένα βαθύ βλέμμα στον υποσυνείδητο μόχθο, στο υπαρξιακό αδιέξοδο, στην έλλειψη ευαισθησίας και στον κίνδυνο που ενέχει για την προσωπικότητα η ατελείωτη, απελπιστική προσπάθεια του ατόμου να επιβιώσει και να προοδεύσει σε έναν κόσμο-αντίπαλο.
Ο Μαχητής δεν είναι πρότυπο. Είναι ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι σε όλα όσα επιχειρούν να τον μεταλλάξουν. Που παλεύει να μην γεννηθεί το Τέρας μέσα του. Θα φτάσει τα όρια του, θα τα ξεπεράσει, και θα συνεχίσει να παλεύει.
Γιατί αυτός δεν πήγε στο Κολλέγιο. Γιατί αυτός μόνο αυτό ξέρει. Γιατί βιολί δεν μπορούν να παίξουν όλα τα παιδάκια. Μπάλα και μπουνιές όμως, μπορούν να παίξουν όλα τα παιδάκια.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Από 13 Ιανουαρίου
Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
