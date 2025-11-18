Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Ηραίο Σάμου: Έργα προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού
Το μνημείο είναι ενταγμένο στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το σημαντικό έργο του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου της Σάμου από τη θαλάσσια διάβρωση μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) επί της ακτομηχανικής μελέτης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης οριστικών λιμενικών έργων.
Εξαιτίας του προσανατολισμού της ακτογραμμής, ο κυματισμός στην περίπτωση νοτίων ανέμων, αναπτύσσεται με σημαντικές ταχύτητες και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές μπροστά από το κτήριο του αναψυκτηρίου. Οι επεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, έχουν στόχο την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων διαβρωτικών φαινομένων, την ορθή αναδιαμόρφωση του μετώπου και την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτηρίου.
«Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής, ενταγμένο, από 1992, στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Συγχρόνως, αποτελεί έναν από τους 25 μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σχέδια αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων τα οποία προκαλεί η κλιματική κρίση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, επί της πολιτιστικής κληρονομιάς» επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσθέτει: «Λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου, επί του παραλιακού μετώπου, η συνεχής επίδραση της θάλασσας σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οδήγησαν σε εκτεταμένη διάβρωση της περιοχής και του τοίχου αντιστήριξης, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου, την οποία διαπιστώσαμε και στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο χώρο, το καλοκαίρι. Με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, προχωράμε σε στοχευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες επεμβάσεις, για τη θωράκιση της ακτής και την αντιμετώπιση της διάβρωσης, που έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στις παράκτιες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου (κτήριο αναψυκτηρίου και αύλειος χώρος). Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην προσαρμογή του χώρου στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες και στην προστασία του πολιτιστικού τοπίου του νοτιοανατολικού μετώπου της Σάμου. Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις αποκαθίσταται το σημείο, αναχαιτίζεται η κυματική επίδραση και διασφαλίζεται η ακεραιότητα ενός μνημείου παγκόσμιας εμβέλειας.»
