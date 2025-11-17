Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας: Αποκαταστάθηκε και ανοίγει ξανά τις πύλες του
Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας: Αποκαταστάθηκε και ανοίγει ξανά τις πύλες του

Πρόκειται για το μόνο αντίστοιχο οικοδόμημα στην ελληνική επικράτεια με αποκατεστημένη και αναστηλωμένη τη σκηνή του

Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας: Αποκαταστάθηκε και ανοίγει ξανά τις πύλες του
Το Ρωμαϊκού Ωδείο της Πάτρας παραδόθηκε αποκατεστημένο και ασφαλές πλέον στους πολίτες και θα αποτελεί ξανά τον μνημειακό χώρο όπου θα χτυπά δυνατά η καρδιά του πολιτισμού. Μετά από προβλήματα δεκαετιών το εμβληματικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. αποκαταστάθηκε μορφολογικά, εντός και εκτός, φωτίστηκε και κατέστη προσβάσιμο σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργα του υπουργείου Πολιτισμού ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1.410.000 ευρώ.

Κατά την υλοποίηση του έργου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαίας αποκαταστάθηκαν οι αστοχίες των επεμβάσεων των ετών 1960-61 και αναστηλώθηκαν πλήρως η σκηνή και τα παρασκήνια – πρόκειται για το το μόνο αντίστοιχο οικοδόμημα στην ελληνική επικράτεια, με αποκατεστημένη και αναστηλωμένη τη σκηνή του. Αποκαταστάθηκε και ο βόρειος τοίχος του προσκηνίου (pulpitum). Για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ κατασκευάστηκε ξύλινο δάπεδο στο προσκήνιο και ξύλινη ράμπα στη δυτική πάροδο. Τοποθετήθηκε αναβατόριο, με πλατφόρμα, στη δυτική θύρα του δυτικού παρασκηνίου και παράλληλα, δημιουργήθηκαν δίγλωσσες ενημερωτικές πινακίδες (συμβατική και σε γραφή braille) και δίγλωσση έκδοση για το έργο. Επίσης, διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, φέρνοντας στο φως ψηφιδωτά δάπεδα, με γεωμετρικό διάκοσμο, αλλά και άγνωστα τεκμήρια ταφικής χρήσης του σκηνικού οικοδομήματος, κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου ολοκληρώθηκαν με τη φωτιστική ανάδειξή του.
Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας: Αποκαταστάθηκε και ανοίγει ξανά τις πύλες του
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα εγκαίνια του αποκατεστημένου Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας

«Όταν πριν από δυόμισι χρόνια, είχαμε βρεθεί εδώ με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχαμε συζητήσει για το πώς μπορεί το συγκεκριμένο μνημείο, ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, να ξαναγίνει η ιστορική καρδιά της πόλης των Πατρών. Χαίρομαι, ιδιαίτερα, σήμερα που το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στην πόλη, στους κατοίκους, στη γειτονιά, το συγκεκριμένο μνημείο» σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στα εγκαίνια του αποκατεστημένου μνημείου και πρόσθεσε: «Το 2010, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο, ερχόταν η αίτηση μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, για να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στον συγκεκριμένο μνημείο. Και πάντοτε, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, του οποίου είχα την τιμή να προεδρεύω ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού την περίοδο 2010–2015, υπήρχε έντονος προβληματισμός: Πώς να δοθεί το Ωδείο για παραστάσεις, καθώς δεν πληρούνταν οι κανόνες ασφαλείας. Η περίοδος 2015–2019 ήταν περίοδος αγρανάπαυσης για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι και πολλά τα έργα τα οποία έχουμε να θυμηθούμε από την περίοδο εκείνη, ούτε πολλές οι πρωτοβουλίες.»

Επιπλέον, η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε πως πρόκειται για το μόνο αντίστοιχο οικοδόμημα στην ελληνική επικράτεια, με αποκατεστημένη και αναστηλωμένη τη σκηνή. «Έχουμε και το αντίστοιχο Ρωμαϊκό Ωδείο στη Νικόπολη, μια άλλη colonia augusta, το οποίο αποκαταστάθηκε και λειτουργεί, και αυτό, ως χώρος εκδηλώσεων και παραστάσεων. Έχουμε και το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, το οποίο θα κλείσει προκειμένου να αποκατασταθεί. Εδώ, στην Πάτρα έχετε το τρίτο, πολύ μεγάλο, αντίστοιχο μνημείο και την πρωτιά ότι είναι το πρώτο με σκηνικό οικοδόμημα και το πρώτο πλήρως αποκατεστημένο» ανέφερε επισημαίνοντας: «Δεν αποδίδουμε σήμερα ένα μνημείο, το αναστηλωμένο και αποκατεστημένο Ωδείο. Αποδίδουμε έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό, μαζί με το συγκεκριμένο μνημείο.»

Το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας κατασκευάστηκε το πρώτο μισό του 2ου αι. μ.Χ. και έπαψε να χρησιμοποιείται στα τέλη του 3ου αι. μ.Χ., μετά από καταστροφική πυρκαγιά που συνδέεται, πιθανώς, με την επιδρομή των Ερούλων. Βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση στην Άνω Πόλη, δυτικά της αρχαίας ακρόπολης και του μεσαιωνικού κάστρου. Ο ψηλός εξωτερικός τοίχος της σκηνής αποτελούσε τη νότια πρόσοψη του ωδείου και διέθετε πέντε εισόδους προς τη σκηνή και δύο προς τα παρασκήνια. Το προσκήνιο ήταν προσιτό από δύο χτιστές πλευρικές σκάλες. Η ορχήστρα ήταν πλακόστρωτη και χωριζόταν με ημικυκλικό θωράκιο από το κοίλο, το οποίο ανοίγεται προς το νότο. Το δάπεδο της σκηνής ήταν ψηφιδωτό.

