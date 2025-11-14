Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χάρης Ρώμας: Θεατρική επιστροφή με νέα κωμωδία στο «Coronet»
Χάρης Ρώμας: Θεατρική επιστροφή με νέα κωμωδία στο «Coronet»
Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποιοι γνωστοί ηθοποιοί συμμετέχουν
Ο Χάρης Ρώμας επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι, με μια ολοκαίνουργια κωμωδία, μια ιστορία γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ρομαντισμό, την «Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» που θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Coronet.
Πρόκειται μια κωμωδία παρεξηγήσεων, που καθρεφτίζει τη σημερινή κοινωνία, και φωτίζει, μέσα από το χιούμορ, την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός.
Μια γνήσια ελληνική κωμωδία με ρυθμό, ευφυή λόγο και ζωντανούς χαρακτήρες που προκαλεί γέλιο αλλά και συγκίνηση. Ένα σύγχρονο κείμενο που μιλά με τρυφερότητα για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία», μπορεί να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να λάμψει.
Ένας άντρας, ένα ψέμα και… μια «πριγκίπισσα» που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός απίθανου μπερδέματος...Όταν ο Παμείνος, εκδότης με υπερτροφικό εγώ και μικρές ηθικές αντιστάσεις, αποφασίζει να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, πως η σύζυγός του είναι τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας, ξεκινά ένας καταιγισμός παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και απίθανων κωμικών καταστάσεων. Ανάμεσα σε ψέματα, έρωτες, προδοσίες, άπιστους συζύγους και άτακτες γραμματείς, το γέλιο ξεσπάει αβίαστα… κι εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι φάρσα, έρχεται η συγκίνηση να ταράξει την καρδιά.
«Η ‘Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα’ είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι. Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος —όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του— κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της» σημειώνει ο Χάρης Ρώμας ο οποίος έχει τριπλό ρόλο συγγραφέα, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου και Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Πρεμιέρα: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025
Πέμπτη, Παρασκευή 21:00 ,
Σάββατο 18:00 & 21:15
Κυριακή 19:00
