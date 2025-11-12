«Νυρεμβέργη»: Ο Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί ως δεξί χέρι του Χίτλερ στη νέα ταινία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ - Δείτε βίντεο

Η «Νυρεμβέργη» του Τζέιμς Βάντερμπιλτ, με τους Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ, θέλει να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του κακού που ενυπάρχει σε κάθε κοινωνία. Πόσο καλά το κάνει;