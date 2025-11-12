Καμμένος: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς

Αυτός είναι που πρώτος έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ και έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου, είπε, μεταξύ άλλων, για τον πρώην πρωθυπουργό