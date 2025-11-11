Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Booker 2025: Ο Βρετανός-Ούγγρος συγγραφέας Ντέιβιντ Σάλαϊ κερδίζει το βραβείο για το μυθιστόρημα Flesh
Το Booker Prize, περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα κάθε χρόνο, δόθηκε φέτος στον Βρετανό και Ούγγρο συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ, για το έκτο μυθιστόρημά του, υπό τον τίτλο Flesh («Σάρκα»), στην τελετή η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο χθες Δευτέρα το βράδυ.
Πρόκειται για τον πρώτο συγγραφέα με βρετανική και ουγγρική καταγωγή ο οποίος λαμβάνει το βραβείο αυτό, ισότιμο με το γαλλικό Goncourt και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (56.800 ευρώ).
Ο λογοτέχνης, γεννημένος το 1974, διαδέχεται τη Σαμάνθα Χάρβεϊ, τη Βρετανή που το είχε λάβει την περασμένη χρονιά για το Orbital, σύντομο λυρικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί έξι αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό.
Το έκτο έργο μυθοπλασίας του Σάλαϊ ακολουθεί τη ζωή ενός άνδρα, του Ιστβάν, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τη μέση ηλικία. Οι κριτές «δεν είχαν ξαναδιαβάσει ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Ρόντι Ντόιλ, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο το 1993. «Είναι, με πολλούς τρόπους, ένα σκοτεινό βιβλίο, αλλά η ανάγνωσή του είναι απολαυστική εμπειρία».
Το Flesh ξεκινά με ένα συγκλονιστικό περιστατικό που συμβαίνει ενώ ο έφηβος Ιστβάν ζει με τη μητέρα του σε μια πολυκατοικία στην Ουγγαρία. Στη συνέχεια, ο Σαλάι «ακολουθεί» τον πρωταγωνιστή καθώς υπηρετεί στον στρατό και αργότερα μετακομίζει στο Λονδίνο, όπου αρχίζει να εργάζεται για πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους. Γραμμένο με λιτό και απέριττο ύφος, το μυθιστόρημα εξερευνά θέματα όπως η ανδρική ταυτότητα, οι ταξικές διαφορές, η μετανάστευση, το τραύμα, το σεξ και η εξουσία, σύμφωνα με τον Guardian.
