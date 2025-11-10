Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δημήτρης Καταλειφός: Τελευταίες παραστάσεις για το συγκινητικό «Πριν ανοίξουμε φτερά» στην Αθήνα
Τον Δεκέμβριο το έργο που περιστρέφεται γύρω από το θέμα της απώλειας της μνήμης θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη
Όσοι δεν έχουν δει τον Δημήτρη Καταλειφό να ενσαρκώνει συγκλονιστικά τον ηλικιωμένο που χάνει σταδιακά τη μνήμη του, στο βαθιά ανθρώπινο έργο του Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ «Πριν ανοίξουμε φτερά», έχουν μία τελευταία ευκαιρία καθώς η παράσταση θα φιλοξενείται μέχρι τις 23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Αριστοτέλειον όπου θα παρουσιάζεται από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει σκηνοθετήσει το ιδιαίτερο αυτό έργο που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα, η αποσύνθεση, η απώλεια και η αντοχή της αγάπης.
Ο Αντρέ και η Μαντλέν ζουν μαζί μια ζωή. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει: η μνήμη διαρρηγνύεται, ο χρόνος διπλώνεται και το διαμέρισμά τους γίνεται ένας λαβύρινθος. Οι κόρες τους προσπαθούν να τους στηρίξουν, αλλά τί κάνεις όταν αυτός που αγαπάς αρχίζει να χάνεται μπροστά στα μάτια σου; Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς μνήμη; Τι σημαίνει να φεύγεις όταν ακόμη είσαι παρών; Ποια αλήθεια αξίζει περισσότερο, η υποκειμενική ή αντικειμενική;
Τον Δημήτρη Καταλειφό πλαισιώνουν επί σκηνής οι ηθοποιοί Ζωή Ρηγοπούλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Φιόνα Γεωργιάδη, Σαράντος Γεωγλερής και Ντίνα Αβαγιανού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αθήνα έως 23/11
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 17:30 & στις 21:00
Κυριακή στις 19:00
Θεσσαλονίκη, από 19/12 έως 11/1/2026
