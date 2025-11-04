Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;
Βασίλης Τσιτσάνης Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Dimitris Kalantzis Quartet

Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;

Η απάντηση στη συναυλία του Dimitris Kalantzis Quartet στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;
Τι σχέση μπορεί να έχει η τζαζ με τη μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη; Απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα θα λάβουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εκεί, ο ο Δημήτρης Καλαντζής και το Κουαρτέτο του θα επιχειρήσουν μια νέα, τζαζ ανάγνωση του έργου στου σπουδαίου λαϊκού δημιουργού, στο πλαίσιο του κύκλου Jazz @ Megaron.

Αυτή είναι η τρίτη αντίστοιχη συναυλία Dimitris Kalantzis Quartet μετά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις τους στις μουσικές των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, Τώρα επιχειρούν τη μεταφορά του μουσικού κόσμου του Τσιτσάνη στη γλώσσα της τζαζ, χωρίς να χαθεί το ύφος, το ήθος και η συγκίνηση των πρωτότυπων έργων.
Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;
Ο Δημήτρης Καλαντζής

Οι συνθέσεις του Τσιτσάνη, άλλοτε μελαγχολικές και άλλοτε παιχνιδιάρικες, με ρυθμική ακρίβεια, γνήσια μελωδική ευφυΐα και διαχρονική απήχηση, αναδεικνύονται σε πηγή πειραματισμού και αναδημιουργίας. Οι ενορχηστρώσεις του Γιάννη Αντωνόπουλου για κουαρτέτο και έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών ενισχύουν την ηχητική παλέτα και μεταφέρουν τις γνώριμες μελωδίες σε νέες ακουστικές διαστάσεις.

Όπως εύστοχα σημειώνει και ο ίδιος ο Δημήτρης Καλαντζής, στόχος της παράστασης είναι να παραμείνει «100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης». Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει την αυθεντικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με την ελευθερία, τον αυτοσχεδιασμό και την πολυμορφία της σύγχρονης τζαζ. Μια παράσταση που τιμά τον «δάσκαλο» και ταυτόχρονα τον επανατοποθετεί στο σήμερα, με όρους ερμηνευτικής καινοτομίας και βαθύτατης αισθητικής συνέπειας.

