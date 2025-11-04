Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;
Πόσο τζαζ είναι η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη;
Η απάντηση στη συναυλία του Dimitris Kalantzis Quartet στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Τι σχέση μπορεί να έχει η τζαζ με τη μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη; Απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα θα λάβουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εκεί, ο ο Δημήτρης Καλαντζής και το Κουαρτέτο του θα επιχειρήσουν μια νέα, τζαζ ανάγνωση του έργου στου σπουδαίου λαϊκού δημιουργού, στο πλαίσιο του κύκλου Jazz @ Megaron.
Αυτή είναι η τρίτη αντίστοιχη συναυλία Dimitris Kalantzis Quartet μετά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις τους στις μουσικές των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, Τώρα επιχειρούν τη μεταφορά του μουσικού κόσμου του Τσιτσάνη στη γλώσσα της τζαζ, χωρίς να χαθεί το ύφος, το ήθος και η συγκίνηση των πρωτότυπων έργων.
Οι συνθέσεις του Τσιτσάνη, άλλοτε μελαγχολικές και άλλοτε παιχνιδιάρικες, με ρυθμική ακρίβεια, γνήσια μελωδική ευφυΐα και διαχρονική απήχηση, αναδεικνύονται σε πηγή πειραματισμού και αναδημιουργίας. Οι ενορχηστρώσεις του Γιάννη Αντωνόπουλου για κουαρτέτο και έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών ενισχύουν την ηχητική παλέτα και μεταφέρουν τις γνώριμες μελωδίες σε νέες ακουστικές διαστάσεις.
Όπως εύστοχα σημειώνει και ο ίδιος ο Δημήτρης Καλαντζής, στόχος της παράστασης είναι να παραμείνει «100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης». Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει την αυθεντικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με την ελευθερία, τον αυτοσχεδιασμό και την πολυμορφία της σύγχρονης τζαζ. Μια παράσταση που τιμά τον «δάσκαλο» και ταυτόχρονα τον επανατοποθετεί στο σήμερα, με όρους ερμηνευτικής καινοτομίας και βαθύτατης αισθητικής συνέπειας.
Αυτή είναι η τρίτη αντίστοιχη συναυλία Dimitris Kalantzis Quartet μετά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις τους στις μουσικές των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, Τώρα επιχειρούν τη μεταφορά του μουσικού κόσμου του Τσιτσάνη στη γλώσσα της τζαζ, χωρίς να χαθεί το ύφος, το ήθος και η συγκίνηση των πρωτότυπων έργων.
Οι συνθέσεις του Τσιτσάνη, άλλοτε μελαγχολικές και άλλοτε παιχνιδιάρικες, με ρυθμική ακρίβεια, γνήσια μελωδική ευφυΐα και διαχρονική απήχηση, αναδεικνύονται σε πηγή πειραματισμού και αναδημιουργίας. Οι ενορχηστρώσεις του Γιάννη Αντωνόπουλου για κουαρτέτο και έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών ενισχύουν την ηχητική παλέτα και μεταφέρουν τις γνώριμες μελωδίες σε νέες ακουστικές διαστάσεις.
Όπως εύστοχα σημειώνει και ο ίδιος ο Δημήτρης Καλαντζής, στόχος της παράστασης είναι να παραμείνει «100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης». Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει την αυθεντικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με την ελευθερία, τον αυτοσχεδιασμό και την πολυμορφία της σύγχρονης τζαζ. Μια παράσταση που τιμά τον «δάσκαλο» και ταυτόχρονα τον επανατοποθετεί στο σήμερα, με όρους ερμηνευτικής καινοτομίας και βαθύτατης αισθητικής συνέπειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα