Γιώργος Λάνθιμος: Δωρεάν προβολή της «Βουγονίας» στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για... φαλακρούς
Έξω από τον κινηματογράφο θα υπάρχει και κομμωτής για όσους διατίθενται να ξυρίσουν το κεφάλι τους
«Είστε φαλακρός ή είστε διατεθειμένος να ξυρίσετε το κεφάλι σας;»: Αυτή είναι η προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος, δωρεάν, τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία» στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία της που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου.
Το ομολογουμένως πρωτότυπο αυτό event διοργανώνεται στον κινηματογράφο The Culver Theater και είναι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας της ταινίας, ‘Εμα Στόουν, η οποία υποδύεται μια υψηλόβαθμη διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας που την απαγάγουν δύο άνδρες καθώς θεωρούν πως είναι εξωγήινη με απώτερο σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γι’ αυτό και τής ξυρίζουν το κεφάλι.
Η ειδική αυτή προβολή, πάντως, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι είναι φαλακροί ή ξυρισμένοι αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να θυσιάσουν τα μαλλιά τους ή να κάνουν ένα δωρεάν κούρεμα. Προς διευκόλυσνή τους, λοιπόν, ένας κομμωτής θα βρίσκεται δύο ώρες πριν έξω από την αίθουσα και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα άνω των 18 ετών.
Όλο αυτό το δρώμενο μάλιστα αναμένεται να βιντεοσκοπηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην προώθηση της ταινίας.
