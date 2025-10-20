Γιώργος Λάνθιμος: Δωρεάν προβολή της «Βουγονίας» στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για... φαλακρούς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιιώργος Λάνθιμος Έμα Στόουν Βουγονία

Γιώργος Λάνθιμος: Δωρεάν προβολή της «Βουγονίας» στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για... φαλακρούς

Έξω από τον κινηματογράφο θα υπάρχει και κομμωτής για όσους διατίθενται να ξυρίσουν το κεφάλι τους

Γιώργος Λάνθιμος: Δωρεάν προβολή της «Βουγονίας» στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για... φαλακρούς
Αναστασία Κουκά
4 ΣΧΟΛΙΑ
«Είστε φαλακρός ή είστε διατεθειμένος να ξυρίσετε το κεφάλι σας;»: Αυτή είναι η προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος, δωρεάν, τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία» στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία της που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου.
BUGONIA - Official Trailer 2 [HD] - In Select Theaters October 24, Everywhere October 31

Το ομολογουμένως πρωτότυπο αυτό event διοργανώνεται στον κινηματογράφο The Culver Theater και είναι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας της ταινίας, ‘Εμα Στόουν, η οποία υποδύεται μια υψηλόβαθμη διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας που την απαγάγουν δύο άνδρες καθώς θεωρούν πως είναι εξωγήινη με απώτερο σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γι’ αυτό και τής ξυρίζουν το κεφάλι.
Γιώργος Λάνθιμος: Δωρεάν προβολή της «Βουγονίας» στο Λος Άντζελες αποκλειστικά για... φαλακρούς
Η Έμα Στόουνς με ξυρισμένο κεφάλι, σε σκηνή από την ταινία

Η ειδική αυτή προβολή, πάντως, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι είναι φαλακροί ή ξυρισμένοι αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να θυσιάσουν τα μαλλιά τους ή να κάνουν ένα δωρεάν κούρεμα. Προς διευκόλυσνή τους, λοιπόν, ένας κομμωτής θα βρίσκεται δύο ώρες πριν έξω από την αίθουσα και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα άνω των 18 ετών.

Όλο αυτό το δρώμενο μάλιστα αναμένεται να βιντεοσκοπηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην προώθηση της ταινίας.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου ΜακΚόναχι: Η μητέρα του αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος

Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Αναστασία Κουκά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης