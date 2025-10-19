Έκθεση με φιγούρες φυσικού μεγέθους φέρνει τον Μέγα Αλέξανδρο στο σήμερα - Δείτε φωτογραφίες
Έκθεση με φιγούρες φυσικού μεγέθους φέρνει τον Μέγα Αλέξανδρο στο σήμερα - Δείτε φωτογραφίες

Η θεματική έκθεση εγκαινιάστηκε χθες στον πολυχώρο Nouvelle στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Έκθεση με φιγούρες φυσικού μεγέθους φέρνει τον Μέγα Αλέξανδρο στο σήμερα - Δείτε φωτογραφίες
Δεκάδες φιγούρες φυσικού μεγέθους, που φέρνουν στο σήμερα τον Μέγα Αλέξανδρο και τις σημαντικότερες πτυχές της ζωής του, φιλοξενεί η θεματική έκθεση, που εγκαινιάστηκε χθες στον πολυχώρο Nouvelle στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης, Σταύρου Καλαφάτη. «Από τα πρώτα του βήματα στην Πέλλα και τη μαθητεία του δίπλα στον Αριστοτέλη, έως τις αποφασιστικές μάχες του ως βασιλιά της Μακεδονίας, που τον ανέδειξαν σε στρατηγό διεθνούς εμβέλειας, η έκθεση παρουσιάζει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο» αναφέρουν οι διοργανωτές, διευκρινίζοντας ότι οι επισκέπτες κι επισκέπτριες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε 14 θεματικούς σταθμούς, που αναδεικνύουν, τόσο τη στρατιωτική και πολιτική πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και την πολιτισμική του κληρονομιά σε Ανατολή και Δύση. Εμπνευστής και δημιουργός είναι ο Βασίλης Μιχαηλίδης, σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ως μια σημαντική πρωτοβουλία για τον πολιτισμό χαρακτήρισε την έκθεση ο κ. Καλαφάτη, ενώ ταυτόχρονα τόνισε τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι, η συνεργασία της Ελλάδας με την OpenAI θα βοηθήσει τα παιδιά να μαθαίνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, με ασφαλή τρόπο. Την έκθεση εγκαινίασε η ολυμπιονίκης και περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου, ενώ το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν μεταξύ άλλων η ομότιμη καθηγήτρια Γεωλογίας του ΑΠΘ Ευαγγελία Τσουκαλά, ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης, η μελετήτρια φιλοσοφίας, Κατερίνα Γεωργιάδου και ο παγκόσμιος πρωταθλητής ελεύθερης πάλης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης.



