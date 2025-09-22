Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαιότητες Επαναπατρισμός Λίνα Μενδώνη

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς

Τις ελληνικές αρχαιότητες, τις παρέδωσε οικειοθελώς, ιδιώτης από το εξωτερικό

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη χώρα μας επιστρέφουν 86 ελληνικές αρχαιότητες, τις οποίες παρέδωσε οικειοθελώς στο Υπουργείο Πολιτισμού ιδιώτης συλλέκτης από το εξωτερικό, στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε συναφθεί.

Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, κεραμική της Μυκηναϊκής περιόδου, χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών χρόνων, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα), χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Μαρμάρινο Κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, τύπου Σπεδού/Δωκαθισμάτων. Ύψος 35,56 εκ. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2500-2400 π.Χ.)
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Μινωικός ψευδόστομος αμφορέας. Ύψος 20,32 εκ. Υστερομινωική ΙΙΙΒ περίοδος (1300-1100 π.Χ.)


Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στο φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο, θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Χάλκινο ειδώλιο οπλίτη. Ο νεαρός άνδρας παριστάνεται γυμνός. Φέρει στην κεφαλή κράνος με υψηλό λοφίο. Στο δεξί χέρι κρατούσε δόρυ και στο λυγισμένο αριστερό ασπίδα. Έργο λακωνικού εργαστηρίου. Ύψος 20,32 εκ. 600-550 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Χάλκινο κορινθιακό κράνος. Ύψος 22,86 εκ. Γύρω στα 550 π.Χ.


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.

Κλείσιμο
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Αττικός μελανόμορφος ψυκτήρας (αγγείο που χρησιμοποιούταν για την ψύξη του κρασιού) με παράσταση ιππέων και οπλιτών. Ύψος 25,4 εκ. Γύρω στα 550 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Αττικός μελανόμορφος χους με σκηνή μάχης ανάμεσα στον Ηρακλή και σε Αμαζόνα. Ο Ηρακλής επιτίθεται με ρόπαλο. Η αμυνόμενη Αμαζόνα φέρει κορινθιακό κράνος με υψηλό λοφίο και κρατά δόρυ και ασπίδα με ανθρώπινο σκέλος ως επίσημα. Ύψος 15,15 εκ. 550-500 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Αττική μελανόμορφη κύλικα της «Κατηγορίας του αποτμήματος». Στο εσωτερικό του αγγείου απεικονίζεται Διονυσιακή σκηνή: τρεις Μαινάδες που χορεύουν. Στο απότμημα κρατήρας εκατέρωθεν ψαριών. Διάμετρος 17,65 εκ. Ύστερος 6ος αι. π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Αττική λήκυθος. Παριστάνεται καθισμένη σε κλισμό γυναικεία μορφή που κρατά κάτοπτρο και πυξίδα για κοσμήματα. Αποδίδεται στον «Ζωγράφο των Αθηνών 1826». Ύψος 22,9 εκ. Γύρω στα 460 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Αττικό ερυθρόμορφο αλάβαστρο. Στη μία όψη απεικονίζεται φτερωτή Νίκη μπροστά σε βωμό και στην άλλη νεαρή ανδρική μορφή στηριζόμενη σε βακτηρία. Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Αισχίνη. Ύψος 17,5 εκ. Γύρω στα 440 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Μαρμάρινη αττική επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη. Φέρει ανάγλυφη παράσταση σε ορθογώνιο διάχωρο. Απεικονίζεται σκηνή δεξίωσης ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μορφή. Ύψος 90,2 εκ. Αρχές 4ου αι. π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Χάλκινη τεφροδόχος υδρία. Στην κάτω πρόσφυση της κάθετης λαβής σφυρήλατη παράσταση της Νίκης προς τα αριστερά με ανοιχτές τις μακριές φτερούγες. Ύψος 48,26 εκ. Γύρω στα 350 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Χάλκινος δίσκος κατόπτρου. Φέρει στο κάλυμμα ανάγλυφη διακόσμηση γυναικείας κεφαλής σε κατατομή. Διάμετρος 15,20 εκ. Γύρω στα 270-260 π.Χ.
Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαία ειδώλια, αγγεία, σκεύη και αμφορείς
Μαρμάρινη γενειοφόρος κεφαλή Ερμή του τύπου του Ερμή Προπύλαιου. Ύψος 12,7 εκ. 2ος-1ος αι. π.Χ.


Ειδήσεις σήμερα:

Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα

Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο

Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
α
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης