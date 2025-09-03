Στην Αμφίπολη η Λίνα Μενδώνη: Στην τελική ευθεία τα έργα στον Τύμβο Καστά

Αυτοψία στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών

«Ο πολιτιστικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Για μας ο πολιτισμός είναι η Ιστορία μας, η κληρονομιά μας, αλλά ταυτόχρονα και μοχλός κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το μνημείο το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, και όταν αποκαλυφθεί και στην ολότητά του, είναι ασύγκριτο. Επομένως, η δική μας υποχρέωση είναι -και η εντολή του Πρωθυπουργού- να ολοκληρώσουμε τις βασικές υποδομές, που σχετίζονται με σημαντικά μνημεία ,όπως είναι και της Αμφίπολης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ.Αυτές τις ημέρες, διευκρίνισε, δημοσιοποιείται η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον δρόμο που συνδέει τημε τηνΣτόχος είναι να υπάρξει προσωρινός ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο το 2026.Μετά την Αμφίπολη, η κυρία Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον κ. Κοντογιώργη, πραγματοποίησε αυτοψία στη. Εκεί, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού διεξάγει το έργο της ανάκτησης του κτηρίου των κελιών της νότιας πυρίκαυστης πτέρυγας και του κτίσματος Κουντιάδη.Η Μονή είναι ένα αυτοκρατορικό βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα του 13ου αιώνα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1.800.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.Το έργο της ανάκτησης του κτηρίου του Δεσποτικού στην ίδια πτέρυγα, της αποκατάστασης του παρεκκλησίου του Ευαγγελισμού και της αποπεράτωσης του Νοσοκομείου προχωρεί με πόρους 2.100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου του μοναστηριακού συγκροτήματος.