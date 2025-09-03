Στην Αμφίπολη η Λίνα Μενδώνη: Στην τελική ευθεία τα έργα στον Τύμβο Καστά
Στην Αμφίπολη η Λίνα Μενδώνη: Στην τελική ευθεία τα έργα στον Τύμβο Καστά
Τα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2027 – Ξεκινά η ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού
Ξεκινά η τελευταία φάση των έργων ανάδειξης και αποκατάστασης του ταφικού συγκροτήματος στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, με στόχο, όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας, το σύνολο των παρεμβάσεων να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027. Επίσης, ξεκινά και η ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού.
«Στόχος μας παραμένει, στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία» τόνισε η κυρία Μενδώνη.
Οι εργασίες γίνονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του περιβόλου και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, την διαμόρφωση του περιδρόμου εξωτερικά του περιβόλου του Τύμβου, την προστασία και ανάδειξη του ορύγματος της ταφικής θήκης και εν γένει του τελευταίο χώρου, του λεγόμενου 4,. Εκεί, θα γίνει η επανατοποθέτηση της δίφυλλης μαρμάρινης θύρας, που είχε βρεθεί κατακερματισμένη και παραβιασμένη, ήδη από την αρχαιότητα. Τα τμήματά της, συντηρήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επανατοποθέτησή της αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά έργο και αποκαθιστά την ιστορική εικόνα του μνημείου.
Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την τοπική Εφορεία ξεκινούν την ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και την υλοποίηση των διαδρομών.
Το κτίριο υποδοχής θα είναι κυρίως χτισμένο μέσα στο έδαφος και θα φαίνεται μόνο η πρόσοψή του προς το μνημείο. Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται με τις διαδρομές των επισκεπτών γύρω από το ταφικό συγκρότημα και θα συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών.
Παράλληλα, ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει στόχο να υπάρξει το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κάτι που επιτυγχάνεται και με την ενεργειακή προσέγγιση του σχεδιασμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της φάσης αυτής ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η κυρία Μενδώνη, που επισκέφθηκε τα έργα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ανέφερε ότιόλα τα έργα εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τρέχοντος ΕΣΠΑ. «Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας του μνημείου, ο εκθεσιακός χώρος θα εξυπηρετήσει την ανάγκη ενημέρωσης των επισκεπτών με ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές σε συνδυασμό τα όποια ευρήματα από τον Τύμβο, αλλά συγχρόνως θα ρυθμίζει και τη ροή της επίσκεψης στο μνημείο, καθώς ο περιορισμένος χώρος του επιτρέπει την είσοδο, το πολύ σε έξι άτομα».
Η Λίνα Μενδώνη εξήρε το ταφικό συγκρότημα, τονίζοντας ότι είναι «ένα μνημείο εμβληματικό, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και σημασίας, που χρήζει ενιαίας ολιστικής προσέγγισης -τύμβος, κυκλικός περίβολος και ταφικό μνημείο-, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη προστασία του».
«Στόχος μας παραμένει, στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία» τόνισε η κυρία Μενδώνη.
Οι εργασίες γίνονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του περιβόλου και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, την διαμόρφωση του περιδρόμου εξωτερικά του περιβόλου του Τύμβου, την προστασία και ανάδειξη του ορύγματος της ταφικής θήκης και εν γένει του τελευταίο χώρου, του λεγόμενου 4,. Εκεί, θα γίνει η επανατοποθέτηση της δίφυλλης μαρμάρινης θύρας, που είχε βρεθεί κατακερματισμένη και παραβιασμένη, ήδη από την αρχαιότητα. Τα τμήματά της, συντηρήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επανατοποθέτησή της αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά έργο και αποκαθιστά την ιστορική εικόνα του μνημείου.
Ο μουσειακός και εκθεσιακός χώρος
Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την τοπική Εφορεία ξεκινούν την ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και την υλοποίηση των διαδρομών.
Το κτίριο υποδοχής θα είναι κυρίως χτισμένο μέσα στο έδαφος και θα φαίνεται μόνο η πρόσοψή του προς το μνημείο. Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται με τις διαδρομές των επισκεπτών γύρω από το ταφικό συγκρότημα και θα συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών.
Παράλληλα, ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει στόχο να υπάρξει το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κάτι που επιτυγχάνεται και με την ενεργειακή προσέγγιση του σχεδιασμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της φάσης αυτής ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η κυρία Μενδώνη, που επισκέφθηκε τα έργα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ανέφερε ότιόλα τα έργα εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τρέχοντος ΕΣΠΑ. «Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας του μνημείου, ο εκθεσιακός χώρος θα εξυπηρετήσει την ανάγκη ενημέρωσης των επισκεπτών με ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές σε συνδυασμό τα όποια ευρήματα από τον Τύμβο, αλλά συγχρόνως θα ρυθμίζει και τη ροή της επίσκεψης στο μνημείο, καθώς ο περιορισμένος χώρος του επιτρέπει την είσοδο, το πολύ σε έξι άτομα».
«Εμβληματικό μνημείο, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας»
Η Λίνα Μενδώνη εξήρε το ταφικό συγκρότημα, τονίζοντας ότι είναι «ένα μνημείο εμβληματικό, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και σημασίας, που χρήζει ενιαίας ολιστικής προσέγγισης -τύμβος, κυκλικός περίβολος και ταφικό μνημείο-, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη προστασία του».
«Ο πολιτιστικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Για μας ο πολιτισμός είναι η Ιστορία μας, η κληρονομιά μας, αλλά ταυτόχρονα και μοχλός κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το μνημείο το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, και όταν αποκαλυφθεί και στην ολότητά του, είναι ασύγκριτο. Επομένως, η δική μας υποχρέωση είναι -και η εντολή του Πρωθυπουργού- να ολοκληρώσουμε τις βασικές υποδομές, που σχετίζονται με σημαντικά μνημεία ,όπως είναι και της Αμφίπολης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Κοντογεώργης.
Αυτές τις ημέρες, διευκρίνισε, δημοσιοποιείται η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον δρόμο που συνδέει τη Δράμα με την Αμφίπολη. Στόχος είναι να υπάρξει προσωρινός ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο το 2026.
Μετά την Αμφίπολη, η κυρία Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον κ. Κοντογιώργη, πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Εκεί, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού διεξάγει το έργο της ανάκτησης του κτηρίου των κελιών της νότιας πυρίκαυστης πτέρυγας και του κτίσματος Κουντιάδη.
Η Μονή είναι ένα αυτοκρατορικό βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα του 13ου αιώνα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1.800.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Το έργο της ανάκτησης του κτηρίου του Δεσποτικού στην ίδια πτέρυγα, της αποκατάστασης του παρεκκλησίου του Ευαγγελισμού και της αποπεράτωσης του Νοσοκομείου προχωρεί με πόρους 2.100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου του μοναστηριακού συγκροτήματος.
Αυτές τις ημέρες, διευκρίνισε, δημοσιοποιείται η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον δρόμο που συνδέει τη Δράμα με την Αμφίπολη. Στόχος είναι να υπάρξει προσωρινός ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο το 2026.
Αυτοψία στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
Μετά την Αμφίπολη, η κυρία Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον κ. Κοντογιώργη, πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Εκεί, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού διεξάγει το έργο της ανάκτησης του κτηρίου των κελιών της νότιας πυρίκαυστης πτέρυγας και του κτίσματος Κουντιάδη.
Η Μονή είναι ένα αυτοκρατορικό βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα του 13ου αιώνα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1.800.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Το έργο της ανάκτησης του κτηρίου του Δεσποτικού στην ίδια πτέρυγα, της αποκατάστασης του παρεκκλησίου του Ευαγγελισμού και της αποπεράτωσης του Νοσοκομείου προχωρεί με πόρους 2.100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου του μοναστηριακού συγκροτήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα