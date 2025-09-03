Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
«Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!»: Η νέα παράσταση των Ρέππα - Παπαθανασίου ανεβαίνει στο θέατρο Πειραιώς 131
Μια ιστορία γεμάτη ίντριγκες, ανατροπές και χιούμορ
Σ΄ένα νησί του Αργοσαρωνικού στις αρχές της δεκαετίας του ’50 διαδραματίζεται το νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με τίτλο με τίτλο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!», που θα ανέβει στις 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131, με πρωταγωνιστές τους Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Δημήτρη Γκουτζαμάνη, Μανώλη Κλωνάρη, Άννα Μενδενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Δανάη Τάγαρη, Γιάννη Σίντο και Μαρία Φιλίππου.
Πρόκειται για μία σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη από ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στη συγκεκριμένη εποχή: Η νεαρή Λένα Δροσίνου καλεί δύο φιλικά της ζευγάρια και τον θείο της Μίμη Δαμιανό ε τη γυναίκα του, τη Φωφώ - λάτρη αστυνομικών ιστοριών- στο σπίτι της στον Πόρο, για να περάσουν όλοι μαζί, λίγες ξέγνοιαστες μέρες διακοπών. Η νεανική παρέα αποτελείται από την παιδική φίλη της Λένας, την Τζίνη Λαμπροπούλου, που δεν ξέρει τι έχει από χρήματα, και τον άντρα της, τον δικηγόρο Γιώργο Γαζή, που η Λένα του κάθεται στο λαιμό αλλά την ανέχεται για χάρη της γυναίκας του. Το άλλο ζευγάρι είναι η Ρίκα Βλαστού επίσης κολλητή φίλη της οικοδέσποινας που έχει έρθει με τον καλό της, τον Τόμυ Μακρυγιάννη μία σχετικά σκοτεινή προσωπικότητα με «κακές συνήθειες», που αν και είναι κάπως βαρετός όπως λέει η ίδια, της καλύπτει κάποιες ανάγκες.
Στο πολύ παρελθόν η Ρίκα τα είχε με τον Λεωνίδα, τον τωρινό σύντροφο της Λένας, που αν και συμπαθής, δεν παύει να είναι ένας άφραγκος επιχειρηματίας που ψάχνει απεγνωσμένα για ρευστό. Μέσα στο σπίτι ζει και η Μαργαρίτα η οικονόμος, από την Κρήτη, γέννημα θρέμμα της μεγαλονήσου ή αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η ίδια. Πιστό σκυλί ή γάτα;
Συνδετικοί κρίκοι μεταξύ όλων των καλεσμένων είναι η εμπειρία του πολέμου που τους ακολουθεί υπόγεια, κάποιοι έρωτες ληγμένοι αλλά και ίσως όχι, τα χρέη που ξέμειναν από παρελθόν, κάποιες απίθανες και πιθανές προδοσίες, παλιοί λογαριασμοί που δεν έκαναν φίλους κι ένας «καλά κρυμμένος» εαυτός.
Τις διακοπές στη βίλλα της Λένας όμως, αναστατώνει ξαφνικά μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και λίγο αργότερα, δύο πτώματα. Τα μέλη της παρέας μειώνονται απότομα. Υποψίες, αστυνομία, υποθέσεις, αγωνία.
Πως γίνεται να υπάρχει δολοφόνος ανάμεσά τους, αφού όλοι είναι φίλοι; Φίλοι και συγγενείς μάλιστα. Μήπως ο δολοφόνος είναι κάποιος που τους παρακολουθεί από μακριά; Ένας πληρωμένος δολοφόνος; Μία προδομένη αγάπη ίσως, που παίρνει την εκδίκησή της; Γιατί να ξυπνάει ξανά ο εφιάλτης του θανάτου σε μία συνθήκη ειρήνης χωρίς κανένα σύννεφο πολέμου πλέον ορατό; Κι ο δολοφόνος σκοτώνει τον έναν μετά τον άλλον έτσι χωρίς καμμιά δικαιολογία; Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις σχέσεις του Γιώργου, της Λένας, της Τζίνης, του Τόμυ, του Λεωνίδα και της Ρίκας; Και το ζευγάρι των θείων;
Όλοι υπεράνω πάσης υποψίας. Η τέλεια συνθήκη για το τέλειο έγκλημα. Σχεδόν!
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη και Παρασκευή : 21:00
Σάββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή : 20:00
