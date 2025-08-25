«Οιδίπους»: Η επιτυχημένη παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά για μία επιπλέον βραδιά στο Θέατρο Λυκαβηττού
«Οιδίπους»: Η επιτυχημένη παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά για μία επιπλέον βραδιά στο Θέατρο Λυκαβηττού
Οι Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη κ.α. αφηγούνται την ιστορία δύο διαφορετικών έργων του Σοφοκλή
Με μία επιπλέον παράσταση, εκτός αρχικού προγραμματισμού, που θα φιλοξενηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, θα ολοκληρώσει την επιτυχημένη διαδρομή του ο διπλός «Οιδίπους» του Γιάννη Χουβαρδά, η θεατρική διασκευή που ενώνει τα δύο κορυφαία έργα του Σοφοκλή, τον «Οιδίποδα Τύραννο» και τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ».
Η παράσταση με τον εξαιρετικά δυναμικό θίασο, στον οποίο συμπράττουν οι Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιάννης Κότσιφας, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έκτορας Λυγίζος, Άγγελος Τριανταφύλλου, Θεόβη Στύλλου και Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, ξεκίνησε το καλοκαιρινό ταξίδι της από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, αποσπώντας το παρατεταμένο χέρι 17.000 συνολικά θεατών.
Υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, που γιορτάζει τα 50 του χρόνια στο θέατρο, ο θίασος, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία του Οιδίποδα ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας προς τα πίσω, στην αρχή του κακού.
Ο τυφλός και σε προχωρημένη πλέον ηλικία Οιδίπους μαζί με τους στενούς του συγγενείς φτάνουν σε έναν τόπο μυστηρίου διάσπαρτο με ταφικά μνημεία, τον αρχαίο Κολωνό, όπου θα γνωρίσουν μέσω θεϊκής αποκάλυψης τα ιερά απόκρυφα που θα τους δώσουν την απάντηση στο γιατί έζησαν μια τόσο βασανισμένη ζωή. Στη διάρκεια αυτής της μετάβασης, τα πρόσωπα αναβιώνουν μαζί με τον Οιδίποδα τα συνταρακτικά συμβάντα του «Τυράννου» και, περνώντας μέσα από τα στάδια προσέγγισης του θεϊκού πνεύματος όπως παρατίθενται στον «Επί Κολωνώ», παρακολουθούν την τελική ανύψωση και ανάληψη του ήρωα στους ουρανούς.
Στόχος του Γιάννη Χουβαρδά είναι τα δύο έργα, τα οπία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους σε σύλληψη και ύφος, και γραμμένα με μεγάλη χρονική απόσταση το ένα από το άλλο, να είναι απολύτως αναγνωρίσιμα στη διάρκεια της παράστασης, με τρόπο που να αποδίδει αρμονικά την αίσθηση μιας ενιαίας ιστορίας, πιστής στο πνεύμα του Σοφοκλή, του κορυφαίου τραγικού.
Η προπώληση για τη νέα και τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού ΕΔΩ
