Guns N' Roses: Η πολυτάραχη ιστορία της θρυλικής μπάντας που καταφθάνει στην Αθήνα

Κλείσιμο

Ο Axl Rose σε νεαρή ηλικία

Είναι από τις διασημότερες χαρντ ροκ μπάντες όλων των εποχών. Τα άλμπουμ τους έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και κάποια από τα τραγούδια τους, όπως τα «Sweet Child O' Mine», «Paradise City», «November Rain» και Welcome to the Jungle», «Don't Cry» συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δημοφιλής και διαχρονικούς ύμνους της ροκ μουσικής. Γι’ αυτό και η μεγάλητωνστη χώρα μας, το, στοτης Αθήνας, με την αυθεντική τους σύνθεση, αποτελεί, αναμφισβήτητα ένα από κορυφαία γεγονότα του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού., το κακό παιδί της ροκ, με τη μοναδική φωνή, που μεγάλωσε γενιές με τις ερμηνείες του και αποτέλεσε παγκόσμιο μουσικό σύμβολο, μαζί με τον μοναδικόστην κιθάρα και τονστο μπάσο, θα ανέβουν στη σκηνή πανέτοιμοι να αποδείξουν πως υπάρχουν κάποιες μουσικές ιστορίες που δεν ξεθωριάζουν ποτέ, κάποιες διαδρομές που δεν σταματούν όσα εμπόδια κι αν συναντήσουν, κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν για να κάνουν μουσική.Η ανθεκτικότητά τους, εξάλλου, έχει αποδειχτεί δεκάδες φορές από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, οπότε ξεκίνησαν το μουσικό ταξίδι τους, μέχρι σήμερα. Κυρίως οφείλεται στην ποιότητα και την ιδιαιτερότητα της μουσικής τους, που εξ αρχής σχεδόν ακροβατούσε δεξιοτεχνικά ανάμεσα σε σκληρά ροκ κομμάτια και γεμάτες συναίσθημα ηλεκτρικές μπαλάντες. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως επηρέασαν πολλούς μετέπειτα μουσικούς.Η δυναμική τους ήταν ολοφάνερη από την πρώτη τους κιόλας δισκογραφική δουλειά, το «» του 1987, το οποίο ενθουσίασε με τα τραγούδια του, σόκαρε λόγω των σκληρών εικόνων στα εξώφυλλά του και έμεινε στην ιστορία ως το «ντεπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», δηλαδή 28 εκατομμύρια!Μέσα στα επόμενα χρόνια η φήμη τους θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, το MTV θα παίξει συνεχώς κομμάτια τους, με αποτέλεσμα ο Axl, με τη μακριά κατακόκκινη χαίτη του να γίνει το υποκείμενο του πόθου εκατομμυρίων έφηβων κοριτσιών που κοιμούνταν αγκαλιά με τις αφίσες του.Παρόλα αυτά η εξάρτηση των μελών της μπάντας από ναρκωτικές ουσίες, σε συνδυασμό με τον ασυγκράτητο και βίαιο ενίοτε χαρακτήρα του Axl Rose είχαν αρχίσει να δημιουργούν σημαντικούς τριγμούς στα θεμέλιά της. Παρόλα αυτά και τα άλμπουμ «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II» που ακολούθησαν, το 1991, αποδείχτηκαν γεμάτα μουσικούς θησαυρούς όπως το « November Rain», το «Coma», που γράφηκε από τον Slash την περίοδο της εξάρτησής του από την ηρωίνη αλλά και η διασκευή του θρυλικού « Knocking on Heaven's Door» του Μπομπ Ντίλαν.