Grandpa in town for the Grammys ❤️ pic.twitter.com/zCZmdaUJlH — jon batiste (@JonBatiste) April 3, 2022

In this Sunspot, "Late Show with Stephen Colbert" bandleader @JonBatiste and bestselling author @suleikajaouad, tell @JimAxelrod why they decided to get married in a secret ceremony back in February. pic.twitter.com/j5t0iZRJca — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) April 3, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα 64α βραβεία Grammy, που πραγματοποιήθηκαν στο «MGM Grand Garden Arena», στο Λας Βέγκας. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο κωμικός. Ο Τζον Μπατίστ ήταν ο τραγουδιστής που «σάρωσε» καθώς έφυγε με πέντε βραβεία. Η 19χρονηκέρδισε το βραβείο της πρωτοεμφανιζόμενης και του καλύτερου φωνητικού ποπ άλμπουμ.Στη σκηνή τραγούδησαν οικαιΞεχωριστή ήταν η στιγμή που εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας,, κάνοντας έκκληση για βοήθεια.Λίγο αργότερα, τιμήθηκε η μνήμη τουτου ντράμερ των Foo Fighters, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Οικαιερμήνευσαν τραγούδια τουπροκαλώντας συγκίνηση.Ο 35χρονος μουσικός της τζαζ έφυγε με πέντε βραβεία, ανάμεσά τους και το Grammy Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς για το «We Are», ενώ έδωσε και μία εκπληκτική ζωντανή εμφάνιση τραγουδώντας το «Freedom» στη σκηνή των Grammy. «Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός», είπε στη σκηνή παραλαμβάνοντας το βραβείο του!είναι γέννημα θρέμμα της Νέας Ορλεάνης. Έζησε σε μια οικογένεια η οποία άκουγε τζαζ και γκόσπελ μουσική. Από μικρός ασχολήθηκε με τις νότες. Η μουσική και μία φωτογραφική μηχανή είναι οι μεγάλες του αγάπες καθώς με τη μουσική δημιουργεί και με την κάμερα θυμάται κάθε σημαντικό. Ακόμα και εικόνες που «εξαφάνισε» από τη ζωή του ο τυφώνας Κατρίνα που έπληξε πριν από μερικά χρόνια τη Νέα Ορλεάνη.Ο Μπατίστ εχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 40 χώρες και με την μπάντα του «Stay Human» γυρνάει τον κόσμο για να διαδώσει αυτό ακριβώς το μήνυμα. To μότο του είναι να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε.Το αμερικανικό κοινό γνώρισε τον Μπατίστ στο δημοφιλές «The Late Show with Stephen Colbert».Ο τζαζ οίστρος του Μπατίστ αναγνωρίστηκε όταν, μαζί με τους Τρεντ Ρέζνορ (Nine Inch Nails) και Άτικους Ρος, κέρδισαν Όσκαρ για το υπέροχο τραγούδι της ταινίας «Soul», καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Critics Choice Award.Ο Μπατίστ βγήκε στους δρόμους για να στηρίξει ενεργά τις διαμαρτυρίες για την αποτρόπαιη δολοφονία του«Θέλω να ενδυναμώσω το αίσθημα της ανθρωπιάς στον κόσμο, που βρίσκεται υπό επίθεση. Σκέπτομαι τους ανθρώπους που συνεχώς βομβαρδίζονται με τόσα πολλά από τους πολιτικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι τους έχουν βάλει στο στόχαστρο και τους πιέζουν να πάρουν θέση.Μέσα από τη μουσική και την παρουσία μου ήθελα να διατυπώσω ότι είμαστε όλοι μαζί σε ό,τι συμβαίνει. Στην τελική, αυτή είναι η εποχή μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να καταλάβουμε ότι αν δεν είμαστε μαζί, όλα θα καταστραφούν», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφεια.«Ποια είναι η ιστορία που θέλεις να πεις; Αυτό ρωτάω πάντα τον εαυτό μου. Τι θέλω να πω; Τι θέλω να εισπράξουν οι άνθρωποι; Σε αυτό τον κόσμο με τόσα προβλήματα, αυτό που θέλουμε είναι… αγάπη. Αυτό που θέλω είναι να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας», είπε ο Μπατίστ.Η χρονιά που διένυσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς η σύζυγός του του δίνει μάχη με την λευχαιμία.«Ένα πράγμα που έμαθα αυτή την περίοδο είναι ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Από τη μία μέρα στην άλλη ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και όλα να ανατραπούν», είχε πει χαρακτηριστικά.Οκτώ μέρες πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες των Γκράμι και μία ημέρα πριν τα 35α του γενέθλια, η γυναίκα του Μπατίστ, συγγραφέας και δημοσιογράφος Suleika Jaouad, διαγνώστηκε με λευχαιμία και είχε ξαναπεράσει σε ηλικία 20 ετών.σε συνέντευξή της στο «CBS Sunday Morning» είχε αποκαλύψει ότι παντρεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο σε μία λιτή τελετή, το προηγούμενο βράδυ της μεταμόσχευσης μυελού των οστών, στην οποία υπεβλήθη.«Το σκοτάδι θα προσπαθήσει να σε καταπιεί και εσύ θα ανάψεις το φως και θα διατηρήσεις το φως», είχε πει ο Μπατίστ που κόλλησε Covid και δεν μπόρεσε να μείνει με τη σύζυγό του μετά την επέμβαση.Μάλιστα για να την παρηγορήσει της έγραφε ένα νανούρισμα κάθε ημέρα. Σε εκείνη αφιέρωσε τα βραβεία Γκράμι και είπε στωικά: «Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι! Βάλε τη ζώνη σου …».Νικητής:Rogét ChahayedMike ElizondoHit-BoyRicky ReedΝικητής: TNorah Jones – ’Til We Meet Again (Live)Tori Kelly – A Tori Kelly ChristmasLedisi – Ledisi Sings NinaWillie Nelson – That’s LifeDolly Parton – A Holly Dolly ChristmasΝικητής:Justin Bieber – AnyoneBrandi Carlile – Right on TimeBillie Eilish – Happier Than EverAriana Grande – PositionsΝικητής:AC/DC – Power UpBlack Pumas – Capitol Cuts – Live From Studio AChris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1Paul McCartney – McCartney IIIΝικητής:AC/DC – Shot in the DarkBlack Pumas – Know You Better (Live From Capitol Studio A)Chris Cornell – Nothing Compares 2 UDeftones – Ohms