Τρία διεθνή βραβεία απέσπασε ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης

Τρία σημαντικάαπέσπασε ο νέος, στην απονομή των. Κατά την διάρκεια της απονομής, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Απριλίου, στην φωτιστική εγκατάσταση που επιμελήθηκε η, και υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, απονεμήθηκαν το 1ο Βραβείο φωτισμού στην κατηγορία Υποδομών , το 1ο Βραβείο για τον φωτισμό της εκδήλωσης απόδοσης του φωτισμού και το Μεγάλο Βραβείο «Ultimate Darc Award», ως «best of the best» lighting design 2020.Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Το έργο του φωτισμού της Ακρόπολης, που αναδεικνύει με νέο, λαμπρό φως τα μνημεία του Ιερού Βράχου, αποτελεί έργο επιστημόνων, τεχνικών και της Ελευθερίας Ντεκώ και των συνεργατών της. Πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, των στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έτυχε όλων των εγκρίσεων που απαιτεί ο Αρχαιολογικός Νόμος. Είναι ένα από τα έργα που υλοποιούνται στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινό, με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτό το έργο γνωρίζει τώρα τη διεθνή αναγνώριση από τους ειδήμονες της τέχνης και της τεχνικής του φωτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του Δυτικού Πολιτισμού. Προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προβάλλει την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ελευθερία Ντεκώ και στους συνεργάτες της για τη σημαντική τους επιτυχία που τιμά τη χώρα μας».. Μια επιτροπή έγκριτων lighting designers και αρχιτεκτόνων αποφασίζει κάθε χρόνο για το ποια έργα θα είναι υποψήφια. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον επαγγελματίες αρχιτέκτονες και lighting designers από όλο τον κόσμο. Για το 2020 υποβλήθηκαν 400 συμμετοχές από 40 χώρες. Ψήφισαν 14.000 άτομα και ο φωτισμός της Ακρόπολης απέσπασε τα ανωτέρω βραβεία. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά ελληνικό σχέδιο φωτισμού λαμβάνει το «best of the best» Lighting award. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι αφορά στον φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών.