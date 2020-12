Γουίτνεϊ Χιούστον: Αυτή είναι η ηθοποιός που θα την υποδυθεί στη νέα βιογραφική ταινία

με τεράστιες ποσόττητες λάμψης, διέθετε αμέτρητες επιτυχίες αλλά και πολύ πόνο και σκληρά αδιέξοδα

Naomi Ackie: Η βρετανίδα ηθοποιός που θα υποδυθεί την Γουίτνεϊ Χιούτσον στη νέα ταινία

H Γουίτνεϊ Χιούστον με τον επί δεκαετίας συνεργάτης της, θρυλικό μουσικό παραγωγό Κλάιβ Ντέιβις, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία της κινηματογραφικής βιογραφίας της

Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η ζωή της έμοιαζε με παραμύθι αλλά χωρίς χάπι εντ. Ήταν πασπαλισμένη. Ο λόγος για τηνη πολυτάραχη ζωή της οποίας καταγράφεται σε μιαπου γυρίζεται αυτήν την περίοδο με την σκηνοθετική υπογραφή της Καναδής Stella Meghie, και φιλοδοξεί να αιχμαλωτίσει την αληθινή εικόνα της σταρ που χάθηκε στα 49 της μόλις χρόνια.Δανεισμένος από την μεγάλη επιυχία της δισκογραφίας της τραγουδίστριας «» είναι ο τίτλος της ταινίας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της οποία θα ερμηνεύσει η 28χρονη, η ταλαντούχα Βρετανίδα ηθοποιός που έχει διακριθεί για τις πολύ καλές ερμηνείες της τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο.» δήλωσε με νόημα η σκηνοθέτιδα της ταινίας.Εντυπωσιασμένος από την νεαρή πρωταγωνίστρια δηλώνει και ο θρυλικός μουσικός παραγωγόςο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης της Γουίτνεϊ Χιούστον στο μεγαλύτερος μέρος της λαμπρής μουσικής καριέρα της και συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή της νέας ταινίας: «Παρά το γεγονός ότι για όλα τα τραγούδια που ακούγονται κατά την διάρκεια της ταινίας έχουν χρησιμοποιηθεί οι αυθεντικές ερμηνείες της Χιούστον, η καταπληκτικές και πολύπλευρες υποκριτικές της ικανότητες της επιτρέπουν να αιχμαλωτίζει αριστοτεχνικά την μοναδική γοητεία της και καλλιτεχνική δύναμη Γουίτνεϊ αλλά και τις προσωπικές της μάχες» υπογράμμισε ο ίδιος για να δηλώσει αμέσως μετά: «Η αλήθεια είναι πως μετά από όλες τις παραπάνω διθυραμβικές δηλώσεις και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καλογυρισμένες ταινίες που μεταφέρουν στην μεγάλη οθόνη τις ζωές μεγάλων σταρ κερδίζουν, συνήθως, το ενδιαφέρον του παγκόμιου κοινού, το «I Wanna Dance With Somebody» θα είναι μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες ταινίας της νέας χρονιάς.Να σημειώσουμε πως αυτή θα είναι η τρίτη κατά σειρά απόπειρα κινηματογραφικής βιογραφίας της διάσημης ερμηνεύτριας. Προηγήθηκαν τα ντοκιμαντέρ «Whitney: Can I Be Me?» και «Whitney» τα οποία, δικαίως, δεν θεωρήθηκαν αντάξια της μεγαλειώδους καριέρας της. Αυτή τη φορά όλοι ελπίζουν πως οι πολλές και διαφορετικές πτυχές της της σπουδαίας όσο και τραγικής ταυτόχρονα προσωπικότητάς της θα παρουσιαστούν με τρόπο ειλικρινή αλλά και με σεβασμό στη μνήμη και την μουσική ιστορία που έγραψε.