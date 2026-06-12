Καταριανά κεφάλαια μπαίνουν με 65 εκατ. ευρώ στο νέο 5άστερο project της Χαλκιδικής
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Καταριανά κεφάλαια μπαίνουν με 65 εκατ. ευρώ στο νέο 5άστερο project της Χαλκιδικής

Συμφωνία μεταξύ της JTA Investment Holding με τη Happy Holidays για το Sartimare Beach Resort & Spa στη Χαλκιδική - Η αποτίμηση του έργου αναμένεται σε επίπεδα που θα ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ

Καταριανά κεφάλαια μπαίνουν με 65 εκατ. ευρώ στο νέο 5άστερο project της Χαλκιδικής
Στεφανία Σούκη
Την ελκυστικότητα του εγχώριου κλάδου φιλοξενίας για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια επιβεβαιώνει μία ακόμη συμφωνία στον τουρισμό που έρχεται τώρα στη Βόρεια Ελλάδα και τη Χαλκιδική.

Η Happy Holidays S.A. προχώρησε στην υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό όμιλο JTA Investment Holding, με έδρα το Κατάρ, για την υλοποίηση του τουριστικού έργου SARTIMARE Beach Resort & Spa στη Σάρτη Χαλκιδικής, το οποίο θα αναπτυχθεί με «πράσινα» χαρακτηριστικά. Με βάση τη συμφωνία, η JTA Investment Holding πρόκειται να επενδύσει κεφάλαια ύψους 65 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του SARTIMARE, για το έργο του οποίου το management έχει συμφωνήσει να αναλάβει ο όμιλος Μήτση. Σήμερα μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις των Αράβων επενδυτών με το κυβερνητικό επιτελείο.

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Στεφανία Σούκη
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