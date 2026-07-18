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Στην Ουγγαρία η παραγωγή της νέας Mercedes-Benz C-Class
Στην Ουγγαρία η παραγωγή της νέας Mercedes-Benz C-Class
Η γερμανική εταιρεία μεταφέρει την παραγωγή της νέας ηλεκτρικής C-Class στην Ουγγαρία, ολοκληρώνοντας μια επένδυση της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Η Mercedes-Benz κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής παραγωγής της, επιλέγοντας την Ουγγαρία ως τόπο κατασκευής της επόμενης γενιάς της C-Class.
Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μεσαίου μοντέλου της γερμανικής φίρμας θα βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Κετσκεμέτ, το οποίο μόλις ολοκλήρωσε μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η επένδυση αυξάνει θεαματικά τις δυνατότητες της μονάδας, η οποία πλέον μπορεί να παράγει έως και 350.000 αυτοκίνητα ετησίως. Παράλληλα, δημιουργούνται περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το συνολικό προσωπικό στις περίπου 9.000 όταν το εργοστάσιο λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη.
Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η C-Class αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Mercedes-Benz, με πολυετή εμπορική παρουσία και υψηλές πωλήσεις στις διεθνείς αγορές. Μέχρι σήμερα η παραγωγή της συνδεόταν άμεσα με τα γερμανικά εργοστάσια της εταιρείας, όμως η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή συνοδεύεται και από έναν νέο σχεδιασμό του παραγωγικού χάρτη.
Το εργοστάσιο της Κετσκεμέτ αναβαθμίστηκε πλήρως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις κατασκευής αμαξωμάτων, βαφής, τελικής συναρμολόγησης αλλά και παραγωγής μπαταριών, επιτρέποντας στη Mercedes να συγκεντρώνει σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σε μία μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι μεταφορές εξαρτημάτων, περιορίζεται το κόστος και αυξάνεται η ευελιξία της παραγωγής.
Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MB.EA, η οποία προορίζεται για τα μεσαία και μεγάλα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Στο ίδιο εργοστάσιο προβλέπεται να κατασκευάζονται και άλλα νέα μοντέλα της φίρμας τα επόμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρική GLC, αλλά και η μικρότερη εκδοχή της G-Class.
Η επιλογή της Ουγγαρίας δεν αποτελεί έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους παρουσία στη χώρα, αξιοποιώντας το χαμηλότερο εργατικό κόστος, την ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που προσφέρει η κυβέρνηση. Για τη Mercedes-Benz, η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.
Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό της παραγωγής που πραγματοποιείται σε χώρες με χαμηλότερο κόστος, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της αποδοτικότητας.
Η πίεση που ασκείται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από την επιβράδυνση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ολοένα ισχυρότερο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές καθιστά επιτακτική την αναζήτηση μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας.
Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή μεταφέρεται εκτός Γερμανίας, η Mercedes-Benz υπογραμμίζει ότι τα γερμανικά εργοστάσιά της θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, αναλαμβάνοντας άλλα μοντέλα και προηγμένες τεχνολογίες.
Ωστόσο, η επιλογή της Κετσκεμέτ για τη νέα C-Class αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής παραγωγής μετατοπίζεται σταδιακά προς χώρες με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή στην τεχνολογία.
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