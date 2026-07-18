Στην Ουγγαρία η παραγωγή της νέας Mercedes-Benz C-Class

Η Mercedes-Benz κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής παραγωγής της, επιλέγοντας την Ουγγαρία ως τόπο κατασκευής της επόμενης γενιάς της C-Class.



Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μεσαίου μοντέλου της γερμανικής φίρμας θα βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Κετσκεμέτ, το οποίο μόλις ολοκλήρωσε μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ.



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Η επένδυση αυξάνει θεαματικά τις δυνατότητες της μονάδας, η οποία πλέον μπορεί να παράγει έως και 350.000 αυτοκίνητα ετησίως. Παράλληλα, δημιουργούνται περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το συνολικό προσωπικό στις περίπου 9.000 όταν το εργοστάσιο λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη.Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η CClass αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της MercedesBenz, με πολυετή εμπορική παρουσία και υψηλές πωλήσεις στις διεθνείς αγορές. Μέχρι σήμερα η παραγωγή της συνδεόταν άμεσα με τα γερμανικά εργοστάσια της εταιρείας, όμως η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή συνοδεύεται και από έναν νέο σχεδιασμό του παραγωγικού χάρτη.Το εργοστάσιο της Κετσκεμέτ αναβαθμίστηκε πλήρως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις κατασκευής αμαξωμάτων, βαφής, τελικής συναρμολόγησης αλλά και παραγωγής μπαταριών, επιτρέποντας στη Mercedes να συγκεντρώνει σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σε μία μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι μεταφορές εξαρτημάτων, περιορίζεται το κόστος και αυξάνεται η ευελιξία της παραγωγής.Η νέα ηλεκτρική MercedesBenz CClass θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MBEA, η οποία προορίζεται για τα μεσαία και μεγάλα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Στο ίδιο εργοστάσιο προβλέπεται να κατασκευάζονται και άλλα νέα μοντέλα της φίρμας τα επόμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρική GLC, αλλά και η μικρότερη εκδοχή της GClassΗ επιλογή της Ουγγαρίας δεν αποτελεί έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους παρουσία στη χώρα, αξιοποιώντας το χαμηλότερο εργατικό κόστος, την ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που προσφέρει η κυβέρνηση. Για τη MercedesBenz, η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.