H Ευρώπη παραμένει πίσω στις μπαταρίες

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Πριν από λίγα χρόνια, τα στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας συνειδητοποίησαν ότιαποτελούσε στρατηγικό κίνδυνο. Ωστόσο, παρά τις εξαγγελίες για τη δημιουργία εγχώριας παραγωγικής βάσης,από τη σχετική κινεζική βιομηχανία, η οποία κυριαρχεί τόσο στην παραγωγή όσο και στην αλυσίδα αξίας των μπαταριών.Η Κίνα έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον παγκόσμιο κόμβο παραγωγής μπαταριών, με εταιρείες όπωςνα ελέγχουν όχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής, αλλά και κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με στοιχεία του Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI),μπαταριών.Όμως, η ζήτηση των ευρωπαϊκών εταιρειών για συσσωρευτές για τα εξηλεκτρισμένα και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα τους γιαΗ αναντιστοιχία αυτή καταδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση των Ευρωπαίων κατασκευαστών από προμηθευτές της Ασίας και κυρίως της Κίνας.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελείΑν και η παραγωγή των μπαταριών της πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας παραμένουν σε κινεζικά χέρια. Παρά την έγκαιρη αναγνώριση της ανάγκης ανάπτυξης ευρωπαϊκής παραγωγής συσσωρευτών για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, αρκετά εξαγγελθέντα έργα δεν κατάφεραν να προχωρήσουν λόγωΕπίσης, οι υψηλές τιμές ενέργειας καιεξακολουθούν να αποτελούν βασικά εμπόδια για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Αντίθετα, η Κίνα έχει ενισχύσει τη θέση τηςκαι ευνοϊκότερων συνθηκών παραγωγής, ενώ στην Ευρώπη εξακολουθεί να απουσιάζει μια ενιαία και μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική.Εντούτοις,των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Αυτό επειδή, μέσω της θυγατρικής της PowerCo, επενδύει στην παραγωγή ενιαίων στοιχείων μπαταριών στα εργοστάσια του Σάλτσγκιτερ και της Βαλένθια. Στόχος της γερμανικής εταιρείας είναιτων αναγκών της σε στοιχεία μπαταριών, επαναφέροντας σημαντικό τμήμα της προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη.Παρά το υψηλότερο κόστος παραγωγής εκτός Ασίας, τα στελέχη του Ομίλου Volkswagen εκτιμούν ότι οι οικονομίες κλίμακας και η αύξηση του όγκου παραγωγήςέναντι των Κινέζων. Ο Μόριτζ Σούλαρικ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου, με δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνατεχνολογιών διπλής χρήσης, δηλαδή εφαρμογών με πολιτικό και στρατιωτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη μείωση του τεχνολογικού χάσματος της Ευρώπης.Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν και ενθαρρυντικές εξελίξεις. Εταιρείες όπως η ACC και η Rimac, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη και οι αρχιτεκτονικές «cell to pack»,της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πάντως, παραμένει αβέβαιο εάν αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποδειχθούν αρκετές, ώστε η Ευρώπη να καλύψει το σημαντικό προβάδισμα που έχει η Κίνα.