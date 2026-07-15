Το DS N°7 Elysee είναι το νέο προεδρικό όχημα

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Στην DS Automobiles βρήκαν την ευκαιρίακαι το έκαναν με τον πιο επίσημο και συμβολικό τρόπο για τους Γάλλους. Δημιούργησαν ένακαι το δώρισαν στη Γαλλική Προεδρία. Με αυτό μετακινήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια των επίσημων εκδηλώσεων για την «Ημέρα της Βαστίλης» (14 Ιουλίου), δηλαδή την εθνική εορτή της χώρας.Με αυτό, τα στελέχη της DS Automobiles, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει δώσει και άλλα μοντέλα της για τις μετακινήσεις του κυρίου Μακρόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά η κίνησή τους έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα το οποίο παραδίδεται στο κράτος για τον Πρώτο Πολίτη της χώρας.Το ειδικά διαμορφωμένο DS N°7 Elysee, ωστόσο έχει υποστεί εκτεταμένες μετατροπές ώστε να ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Διαθέτει, ενώ το μεταξόνιό του έχει αυξηθεί κατά 250 χλστμ. σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής, εξασφαλίζοντας αισθητά μεγαλύτερους χώρους για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άνεση των μετακινήσεών του. Για τον λόγο αυτό,, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης, ακόμη και με το αυξημένο βάρος που συνεπάγεται η θωράκιση. Επιπλέον, διαθέτειτου ενοίκου του Μεγάρου των Ηλυσίων, τα κατάλληλα φώτα και αποσπώμενες βάσεις για την τοποθέτηση των σημαιών στο πλάι, όταν ο Πρόεδρος είναι εντός του.Το εσωτερικό του θωρακισμένου DS N°7 Elyseeκαι τα πίσω πλευρικά τζάμια διαθέτουν ρυθμιζόμενο βαθμό σκίασης, επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα ιδιωτικότητας ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ταξιδιού.έχει εφαρμοστεί στον ύψιστο βαθμό και το εσωτερικό έχει επενδυθεί με τη φιλοσοφία της γαλλικής υψηλής δεξιοτεχνίας. Έτσι, εντός συνδυάζεταιεπενδύσεις Alcantara με το χαρακτηριστικό μοτίβο που θυμίζει λουράκι ρολογιού χειρός, επένδυση από φυσικό ξύλο στο οποίο έχει χαραχτεί με λέιζερ η μορφή της «Marianne», της γυναίκας-συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς καιΕπίσης, ξεχωρίζουν τα κεντημένα αρχικά «RF» (République Française), που υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου.Το αμάξωμα του DS N°7 Elysee είναικαι διαθέτει και τη φωτιζόμενη μάσκα «DS LUMINASCREEN», η οποία προβάλλει τα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας.Αντίστοιχες λεπτομέρειες με τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας υπάρχουν στο έμβλημα του καπό, στην πίσω διακοσμητική λωρίδα και στο κέντρο των τροχών.Μηχανολογικά, το θωρακισμένο όχημα διαθέτεικαι τη μεγάλη μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 97,2 kWh. Όπως αναφέρεται από την DS Automobiles, το DS N°7 Elysee αποτελεί και μια επίδειξη των δυνατοτήτων του κλάδου της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, γενικότερα.Η θωράκισή του έγινε από την (γαλλική) εταιρεία Centigon, η μπαταρία κατασκευάζεται στη Γαλλία, από την ACC, οι ηλεκτροκινητήρες παράγονται επίσης στη χώρα, ενώέγινε ομοίως από γαλλικές εταιρείες.