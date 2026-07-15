Το DS N°7 Elysee είναι το νέο προεδρικό όχημα

Μια ειδική έκδοση του νέου DS N°7 για τις επίσημες μετακινήσεις του Γάλλου Προέδρου δημιούργησε η DS επιλέγοντας για πρώτη φορά το προεδρικό όχημα να είναι ηλεκτρικό.
Στην DS Automobiles βρήκαν την ευκαιρία να ενισχύσουν την εικόνα της εταιρείας και των μοντέλων της και το έκαναν με τον πιο επίσημο και συμβολικό τρόπο για τους Γάλλους. Δημιούργησαν ένα θωρακισμένο DS N°7 Elysee και το δώρισαν στη Γαλλική Προεδρία. Με αυτό μετακινήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια των επίσημων εκδηλώσεων για την «Ημέρα της Βαστίλης» (14 Ιουλίου), δηλαδή την εθνική εορτή της χώρας.
Με αυτό, τα στελέχη της DS Automobiles ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ταύτισή της με τη Γαλλική Προεδρία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει δώσει και άλλα μοντέλα της για τις μετακινήσεις του κυρίου Μακρόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά η κίνησή τους έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα το οποίο παραδίδεται στο κράτος για τον Πρώτο Πολίτη της χώρας.
Το ειδικά διαμορφωμένο DS N°7 Elysee βασίζεται στο νέο DS N°7 AWD Long Range, ωστόσο έχει υποστεί εκτεταμένες μετατροπές ώστε να ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Διαθέτει πλήρη εργοστασιακή θωράκιση, ενώ το μεταξόνιό του έχει αυξηθεί κατά 250 χλστμ. σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής, εξασφαλίζοντας αισθητά μεγαλύτερους χώρους για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άνεση των μετακινήσεών του. Για τον λόγο αυτό, το αυτοκίνητο διαθέτει υδροπνευματική ανάρτηση, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης, ακόμη και με το αυξημένο βάρος που συνεπάγεται η θωράκιση. Επιπλέον, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας του ενοίκου του Μεγάρου των Ηλυσίων, τα κατάλληλα φώτα και αποσπώμενες βάσεις για την τοποθέτηση των σημαιών στο πλάι, όταν ο Πρόεδρος είναι εντός του.
Το εσωτερικό του θωρακισμένου DS N°7 Elysee έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως ένα πραγματικό κινητό γραφείο και τα πίσω πλευρικά τζάμια διαθέτουν ρυθμιζόμενο βαθμό σκίασης, επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα ιδιωτικότητας ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ταξιδιού. Η πολυτέλεια της DS Automobiles έχει εφαρμοστεί στον ύψιστο βαθμό και το εσωτερικό έχει επενδυθεί με τη φιλοσοφία της γαλλικής υψηλής δεξιοτεχνίας. Έτσι, εντός συνδυάζεται δέρμα Nappa σε απόχρωση «Eternal Blue», επενδύσεις Alcantara με το χαρακτηριστικό μοτίβο που θυμίζει λουράκι ρολογιού χειρός, επένδυση από φυσικό ξύλο στο οποίο έχει χαραχτεί με λέιζερ η μορφή της «Marianne», της γυναίκας-συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και διακοσμητικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Επίσης, ξεχωρίζουν τα κεντημένα αρχικά «RF» (République Française), που υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου.
Το αμάξωμα του DS N°7 Elysee είναι βαμμένο στη χαρακτηριστική απόχρωση «Liberty Blue» και διαθέτει και τη φωτιζόμενη μάσκα «DS LUMINASCREEN», η οποία προβάλλει τα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Αντίστοιχες λεπτομέρειες με τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας υπάρχουν στο έμβλημα του καπό, στην πίσω διακοσμητική λωρίδα και στο κέντρο των τροχών.
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Μηχανολογικά, το θωρακισμένο όχημα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες που έχουν μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύ 350 ίππων και τη μεγάλη μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 97,2 kWh. Όπως αναφέρεται από την DS Automobiles, το DS N°7 Elysee αποτελεί και μια επίδειξη των δυνατοτήτων του κλάδου της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, γενικότερα.
Η θωράκισή του έγινε από την (γαλλική) εταιρεία Centigon, η μπαταρία κατασκευάζεται στη Γαλλία, από την ACC, οι ηλεκτροκινητήρες παράγονται επίσης στη χώρα, ενώ η εξέλιξη της ανάρτησης και του ηχοσυστήματος έγινε ομοίως από γαλλικές εταιρείες.
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