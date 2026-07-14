Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Η Zoox, η εταιρεία αυτόνομης κινητικότητας της Amazon, παρουσίασε τη νέα έκδοση του robotaxi μοντέλου της, η οποία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην παραγωγή.





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Το ανανεωμένο όχημα διαθέτει αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις, ενώ η μαζική παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με τις πρώτες μονάδες να εντάσσονται στον στόλο της εταιρείας μέσα στο 2026.Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί με νέα ανακλαστικά στοιχεία και πιο καθαρή διάταξη στην περιοχή της πινακίδας κυκλοφορίας, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική εμφάνιση του οχήματος.Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις πόρτες, όπου προστέθηκαν νέο ηχείο και μικρόφωνο, βελτιώνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία των επιβατών με το κέντρο υποστήριξης, αλλά και με άλλους χρήστες του δρόμου ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν απαιτείται.