Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon
CAR

Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Η Zoox αποκάλυψε το νέο robotaxi το οποίο αναμένεται στους δρόμους μέσα στο 2026.

Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Η Zoox, η εταιρεία αυτόνομης κινητικότητας της Amazon, παρουσίασε τη νέα έκδοση του robotaxi μοντέλου της, η οποία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην παραγωγή.

Το ανανεωμένο όχημα διαθέτει αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις, ενώ η μαζική παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με τις πρώτες μονάδες να εντάσσονται στον στόλο της εταιρείας μέσα στο 2026.
Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

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Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί με νέα ανακλαστικά στοιχεία και πιο καθαρή διάταξη στην περιοχή της πινακίδας κυκλοφορίας, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική εμφάνιση του οχήματος.

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις πόρτες, όπου προστέθηκαν νέο ηχείο και μικρόφωνο, βελτιώνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία των επιβατών με το κέντρο υποστήριξης, αλλά και με άλλους χρήστες του δρόμου ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν απαιτείται.
Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά το εσωτερικό. Η Zoox εγκατέλειψε τη σκούρα χρωματική παλέτα, επιλέγοντας πιο φωτεινές αποχρώσεις που δημιουργούν μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα και διευκολύνουν τον εντοπισμό αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή τσάντες που μπορεί να ξεχαστούν στην καμπίνα.
Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Τα καθίσματα διαθέτουν πλέον περισσότερο αφρώδες υλικό, ανασχεδιασμένα προσκέφαλα και βελτιωμένη εργονομία για μεγαλύτερη άνεση στις διαδρομές. Παράλληλα, οι ποτηροθήκες είναι μεγαλύτερες, η κεντρική οθόνη αφής προσφέρει καλύτερη ευκρίνεια, ενώ η ασύρματη βάση φόρτισης διαθέτει ειδική επιφάνεια ώστε να συγκρατεί με μεγαλύτερη ασφάλεια τα smartphones κατά την κίνηση.
Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon

Η παραγωγή του robotaxi θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Zoox στην Καλιφόρνια, με δυνατότητα κατασκευής έως και 100 οχημάτων την εβδομάδα. Ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής θα εξαρτηθεί από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

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