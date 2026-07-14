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Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon
Στην παραγωγή το robotaxi της Amazon
Η Zoox αποκάλυψε το νέο robotaxi το οποίο αναμένεται στους δρόμους μέσα στο 2026.
Η Zoox, η εταιρεία αυτόνομης κινητικότητας της Amazon, παρουσίασε τη νέα έκδοση του robotaxi μοντέλου της, η οποία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην παραγωγή.
Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί με νέα ανακλαστικά στοιχεία και πιο καθαρή διάταξη στην περιοχή της πινακίδας κυκλοφορίας, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική εμφάνιση του οχήματος.
Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις πόρτες, όπου προστέθηκαν νέο ηχείο και μικρόφωνο, βελτιώνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία των επιβατών με το κέντρο υποστήριξης, αλλά και με άλλους χρήστες του δρόμου ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν απαιτείται.
Η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά το εσωτερικό. Η Zoox εγκατέλειψε τη σκούρα χρωματική παλέτα, επιλέγοντας πιο φωτεινές αποχρώσεις που δημιουργούν μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα και διευκολύνουν τον εντοπισμό αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή τσάντες που μπορεί να ξεχαστούν στην καμπίνα.
Τα καθίσματα διαθέτουν πλέον περισσότερο αφρώδες υλικό, ανασχεδιασμένα προσκέφαλα και βελτιωμένη εργονομία για μεγαλύτερη άνεση στις διαδρομές. Παράλληλα, οι ποτηροθήκες είναι μεγαλύτερες, η κεντρική οθόνη αφής προσφέρει καλύτερη ευκρίνεια, ενώ η ασύρματη βάση φόρτισης διαθέτει ειδική επιφάνεια ώστε να συγκρατεί με μεγαλύτερη ασφάλεια τα smartphones κατά την κίνηση.
Η παραγωγή του robotaxi θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Zoox στην Καλιφόρνια, με δυνατότητα κατασκευής έως και 100 οχημάτων την εβδομάδα. Ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής θα εξαρτηθεί από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.
Τα καθίσματα διαθέτουν πλέον περισσότερο αφρώδες υλικό, ανασχεδιασμένα προσκέφαλα και βελτιωμένη εργονομία για μεγαλύτερη άνεση στις διαδρομές. Παράλληλα, οι ποτηροθήκες είναι μεγαλύτερες, η κεντρική οθόνη αφής προσφέρει καλύτερη ευκρίνεια, ενώ η ασύρματη βάση φόρτισης διαθέτει ειδική επιφάνεια ώστε να συγκρατεί με μεγαλύτερη ασφάλεια τα smartphones κατά την κίνηση.
Η παραγωγή του robotaxi θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Zoox στην Καλιφόρνια, με δυνατότητα κατασκευής έως και 100 οχημάτων την εβδομάδα. Ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής θα εξαρτηθεί από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.
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