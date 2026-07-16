Τι πρέπει να ξέρεις για τα νέα Fiat Grizzly;

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αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες πληροφορίες για τα νέα

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Όπως έγινε γνωστό, η παγκόσμια πρεμιέρα τους θα γίνει





Το ιδιαίτερο στοιχείο της νέας εμπορικής στρατηγικής της ιταλικής μάρκας είναι ότι και οι δύο εκδόσεις θα διατίθενται στην ίδια τιμή, παρά το γεγονός ότι απευθύνονται σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό, μια πρακτική που σπανίζει στην αυτοκινητοβιομηχανία.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ολιβιέ Φρανσουά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας, το Grizzly SUV έχει σχεδιαστεί για οικογένειες που αναζητούν άνεση και ευρυχωρία, ενώ η Fastback εκδοχή του απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τα ίδια πρακτικά χαρακτηριστικά με πιο δυναμική και ξεχωριστή σχεδίαση.



Όπως είπε, η έναρξη των πωλήσεων τους στην Ευρώπη προγραμματίζεται έως το τέλος του έτους που διανύουμε, ενώ στη συνέχεια θα διατίθεται και σε άλλες αγορές, όπως της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.







, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.Το ιδιαίτερο στοιχείο της νέας εμπορικής στρατηγικής της ιταλικής μάρκας είναι ότι και οι δύο εκδόσειςπαρά το γεγονός ότι απευθύνονται σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό, μια πρακτική που σπανίζει στην αυτοκινητοβιομηχανία.Σύμφωνα με όσα δήλωσε οο Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας, το Grizzly SUV έχει σχεδιαστεί για οικογένειες που αναζητούν άνεση και ευρυχωρία, ενώ η Fastback εκδοχή του απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τα ίδια πρακτικά χαρακτηριστικά με πιο δυναμική και ξεχωριστή σχεδίαση.Όπως είπε, η έναρξη των πωλήσεων τους στην Ευρώπη προγραμματίζεται έως το τέλος του έτους που διανύουμε, ενώ στη συνέχεια θα διατίθεται και σε άλλες αγορές, όπως της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.

Και τα δύο νέα μοντέλα της Fiat βασίζονται στην πλατφόρμα «Smart Car» του Ομίλου Stellantis. Το Grizzly SUV έχει μήκος 4.390 χλστμ., ενώ η Fastback έκδοση φθάνει τα 4.490 χλστμ., αντίστοιχα, προσφέροντας χώρο αποσκευών 600 λίτρων.

Στον βασικό εξοπλισμό τους θα περιλαμβάνονται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών και αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών.

Επίσης, σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού και συστήματα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2 με προσαρμοζόμενο cruise control. Προαιρετικά θα διατίθενται, μεταξύ άλλων, πανοραμική ηλιοροφή δύο τμημάτων, ψηφιακός εσωτερικός καθρέπτης, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και ο φωνητικός βοηθός Alexa.





Αναφορικά με τους κινητήρες τους, θα διατίθενται με τον υπερτροφοδοτούμενο 1,2 λίτρων μέγιστης ισχύος 101 ίππων, με την εξηλεκτρισμένη εκδοχή 48 Volt αυτού που αποδίδει 145 ίππους, καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικά, τα οποία θα έχουν μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία έως 406 χλμ. Τέλος, τα Grizzly SUV και Fastback που θα πωλούνται στην Ευρώπη θα κατασκευάζονται στο Μαρόκο και αυτά για τη Λατινική Αμερική στο εργοστάσιο της Fiat στη Βραζιλία.

Επίσης, αναμένεται να διατίθενται και στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, με το εμπορικό σήμα της Chrysler και με ονομασία Arrow και Arrow Cross, αντίστοιχα.



