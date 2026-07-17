Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Ποιο είναι το αυτοκίνητο με τον ισχυρότερο ατμοσφαιρικό V12;
Ποιο είναι το αυτοκίνητο με τον ισχυρότερο ατμοσφαιρικό V12;
Η Nilu27 ετοιμάζει ένα «παλιάς σχολής» hypercar με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα και κόφτη στις 11.000 σ.α.λ.
Η Nilu27 είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Σάσα Σελιπάνοφ, ο οποίος ήταν σχεδιαστής στη Lamborghini, τη Bugatti και την Koenigsegg. Πριν από 2 χρόνια είχε ανακοινώσει πως θα δημιουργούσε το δικό του hypercar, το οποίο θα έχει αμάξωμα από ανθρακονήματα.
Τώρα, το όραμα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση, μιας και ο κινητήρας πήρε σάρκα και οστά. Υπεύθυνη για την εξέλιξη του μοτέρ είναι η Hartley Engines που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία, μια χώρα που παρά το μικρό της μέγεθος είναι από τις πιο ανεπτυγμένες όσον αφορά στη δημιουργία σκληροπυρηνικών κινητήρων. Η χωρητικότητα είναι 6,5 λίτρα, και διαθέτει τη διάταξη «hot vee», δηλαδή οι πολλαπλές εξαγωγής βρίσκονται στην εσωτερική μεριά του V.
Αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν έκθεμα σε κάποιο μουσείο σύγχρονης τέχνης, με τους ισομήκεις αυλούς να πλέκονται μεταξύ τους. Η εισαγωγή έχει διπλά 6πετάλουδα, και το όριο περιστροφής είναι οι 11.000 σ.α.λ.
Αρχικά, η Hartley, μαζί με τη Nilu27, είχαν ως πλάνο η απόδοση του κινητήρα να είναι 1.070 άλογα. Από τη στιγμή που το μοτέρ τέθηκε σε λειτουργία, το επόμενο βήμα ήταν αυτό να δυναμομετρηθεί, ούτως ώστε να φανεί η πραγματική του δύναμη. Σύμφωνα με τις εταιρείες, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε αυτό το νούμερο, αλλά ξεπεράστηκε, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνεται η ακριβής ιπποδύναμη.
Το αμάξωμα του hypercar της Nilu27 είναι αντίστοιχα ακραίο. Το ντιζάιν διακατέχεται από ρευστές καμπύλες και μεγάλους αεραγωγούς, ενώ πίσω δεν υπάρχει κάλυμμα κινητήρα, επιτρέποντας στο μοτέρ να ξεπροβάλλει περήφανα από το αμάξωμα, κάτι που εκτός από αισθητικούς λόγους, έχει και πρακτικούς, μιας και βοηθά στην καλύτερη απαγωγή της θερμότητας.
Το πρωτότυπο κατασκευάζεται στη Γερμανία, ενώ τα πρώτα μοντέλα θα ξεκινήσουν να παράγονται το 2027 στην Καλιφόρνια από την εταιρεία Aria Group, που εξειδικεύεται στην τεχνολογία 3D Printing.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 54 NILU, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί κάποια τιμή. Οι πρώτες εκτιμήσεις ωστόσο, κάνουν λόγο για κόστος απόκτησης που θα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 54 NILU, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί κάποια τιμή. Οι πρώτες εκτιμήσεις ωστόσο, κάνουν λόγο για κόστος απόκτησης που θα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
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