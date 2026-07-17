Ποιο είναι το αυτοκίνητο με τον ισχυρότερο ατμοσφαιρικό V12;

Η Nilu27 είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Σάσα Σελιπάνοφ, ο οποίος ήταν σχεδιαστής στη Lamborghini, τη Bugatti και την Koenigsegg. Πριν από 2 χρόνια είχε ανακοινώσει πως θα δημιουργούσε το δικό του hypercar, το οποίο θα έχει αμάξωμα από ανθρακονήματα.





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Κόντρα στον καιρό, το NILU, όπως θα ονομάζεται, θα έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και V12 βενζινοκινητήρα, ο οποίος όχι απλά δεν θα είναι υβριδικός, αλλά δεν θα έχει καν turboΤώρα, το όραμα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση, μιας και ο κινητήρας πήρε σάρκα και οστά. Υπεύθυνη για την εξέλιξη του μοτέρ είναι η Hartley Engines που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία, μια χώρα που παρά το μικρό της μέγεθος είναι από τις πιο ανεπτυγμένες όσον αφορά στη δημιουργία σκληροπυρηνικών κινητήρων. Η χωρητικότητα είναι 6,5 λίτρα, και διαθέτει τη διάταξη «hot vee», δηλαδή οι πολλαπλές εξαγωγής βρίσκονται στην εσωτερική μεριά του V.Αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν έκθεμα σε κάποιο μουσείο σύγχρονης τέχνης, με τους ισομήκεις αυλούς να πλέκονται μεταξύ τους. Η εισαγωγή έχει διπλά 6πετάλουδα, και το όριο περιστροφής είναι οι 11.000 σ.α.λ.Αρχικά, η Hartley, μαζί με τη Nilu27, είχαν ως πλάνο η απόδοση του κινητήρα να είναι 1.070 άλογα. Από τη στιγμή που το μοτέρ τέθηκε σε λειτουργία, το επόμενο βήμα ήταν αυτό να δυναμομετρηθεί, ούτως ώστε να φανεί η πραγματική του δύναμη. Σύμφωνα με τις εταιρείες, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε αυτό το νούμερο, αλλά ξεπεράστηκε, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνεται η ακριβής ιπποδύναμη.Το αμάξωμα του hypercar της Nilu27 είναι αντίστοιχα ακραίο. Το ντιζάιν διακατέχεται από ρευστές καμπύλες και μεγάλους αεραγωγούς, ενώ πίσω δεν υπάρχει κάλυμμα κινητήρα, επιτρέποντας στο μοτέρ να ξεπροβάλλει περήφανα από το αμάξωμα, κάτι που εκτός από αισθητικούς λόγους, έχει και πρακτικούς, μιας και βοηθά στην καλύτερη απαγωγή της θερμότητας.