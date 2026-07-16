Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μια Rolls Royce Cullinan για ολιγάρχες
Μια Rolls Royce Cullinan για ολιγάρχες
Μια ειδικά διαμορφωμένη Rolls-Royce Cullinan συνδυάζει θωράκιση υψηλού επιπέδου, επιμηκυμένο μεταξόνιο και κορυφαία πολυτέλεια, για όσους απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις μετακινήσεις τους.
Η Rolls-Royce Cullinan συγκαταλέγεται στα πιο πολυτελή SUV που κυκλοφορούν σήμερα, ωστόσο υπάρχουν πελάτες για τους οποίους η άνεση και η χλιδή δεν αρκούν.
Η μετατροπή βασίζεται στη νεότερη ανανεωμένη Cullinan και περιλαμβάνει αύξηση του μεταξονίου κατά περίπου ένα μέτρο, γεγονός που αλλάζει εντυπωσιακά τις αναλογίες του αμαξώματος.
Οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει σημαντικά, ώστε να εξυπηρετούν την ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα, ενώ η συνολική σχεδίαση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της Rolls-Royce, χωρίς υπερβολές που θα πρόδιδαν με την πρώτη ματιά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.
Το σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι φυσικά η προστασία. Η Klassen εξοπλίζει την Cullinan με θωράκιση επιπέδου VR7, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε πυρά στρατιωτικών τυφεκίων, αλλά και στις επιπτώσεις εκρήξεων από χειροβομβίδες.
Παράλληλα, προστατεύονται τα κρύσταλλα, οι πόρτες, η οροφή, το δάπεδο και κρίσιμα μηχανικά μέρη, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιείται σε οχήματα μεταφοράς αρχηγών κρατών, διπλωματών και άλλων προσώπων υψηλού κινδύνου.
Παρά την αισθητή αύξηση του βάρους, κάτω από το μακρύ καπό παραμένει ο γνωστός V12 των 6,75 λίτρων της Rolls-Royce. Ο κινητήρας αποδίδει περισσότερους από 570 ίππους, εξασφαλίζοντας ότι το μεγάλο SUV εξακολουθεί να κινείται με την χαρακτηριστική άνεση και αβίαστη επιτάχυνση που συνοδεύει κάθε μοντέλο της βρετανικής φίρμας.
Οι επιδόσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα σε μια τέτοια κατασκευή, καθώς το ζητούμενο είναι η ασφαλής μεταφορά των επιβατών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν δύο ανεξάρτητα καθίσματα τύπου VIP με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργίες ανάκλισης και υποστήριξης των ποδιών, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται μια μεγάλη κεντρική κονσόλα που φιλοξενεί χειριστήρια για τον κλιματισμό, το σύστημα πολυμέσων και διάφορες λειτουργίες άνεσης.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγοραστή μπορούν να προστεθούν ψυγείο, πτυσσόμενα τραπεζάκια εργασίας, προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και κάθε είδους εξατομικευμένος εξοπλισμός.
Όπως συμβαίνει με κάθε κατασκευή της Klassen, κάθε αυτοκίνητο δημιουργείται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας, με τον πελάτη να επιλέγει τα υλικά, τις αποχρώσεις, τον εξοπλισμό και το επίπεδο προστασίας που επιθυμεί. Το τελικό κόστος δεν ανακοινώνεται, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι ξεπερνά κατά πολύ την ήδη ιδιαίτερα υψηλή τιμή μιας συμβατικής Rolls-Royce Cullinan.
Η συγκεκριμένη έκδοση αποδεικνύει ότι η αγορά των θωρακισμένων πολυτελών SUV συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι εύποροι πελάτες προτιμούν την αυξημένη πρακτικότητα και την επιβλητική παρουσία ενός SUV αντί μιας κλασικής λιμουζίνας.
Η επιμηκυμένη και θωρακισμένη Cullinan αποτελεί ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα αυτής της τάσης, συνδυάζοντας κορυφαία πολυτέλεια, διακριτική εμφάνιση και επίπεδα προστασίας που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσε κανείς μόνο σε προεδρικές αυτοκινητοπομπές.
Οι επιδόσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα σε μια τέτοια κατασκευή, καθώς το ζητούμενο είναι η ασφαλής μεταφορά των επιβατών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν δύο ανεξάρτητα καθίσματα τύπου VIP με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργίες ανάκλισης και υποστήριξης των ποδιών, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται μια μεγάλη κεντρική κονσόλα που φιλοξενεί χειριστήρια για τον κλιματισμό, το σύστημα πολυμέσων και διάφορες λειτουργίες άνεσης.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγοραστή μπορούν να προστεθούν ψυγείο, πτυσσόμενα τραπεζάκια εργασίας, προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και κάθε είδους εξατομικευμένος εξοπλισμός.
Όπως συμβαίνει με κάθε κατασκευή της Klassen, κάθε αυτοκίνητο δημιουργείται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας, με τον πελάτη να επιλέγει τα υλικά, τις αποχρώσεις, τον εξοπλισμό και το επίπεδο προστασίας που επιθυμεί. Το τελικό κόστος δεν ανακοινώνεται, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι ξεπερνά κατά πολύ την ήδη ιδιαίτερα υψηλή τιμή μιας συμβατικής Rolls-Royce Cullinan.
Η συγκεκριμένη έκδοση αποδεικνύει ότι η αγορά των θωρακισμένων πολυτελών SUV συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι εύποροι πελάτες προτιμούν την αυξημένη πρακτικότητα και την επιβλητική παρουσία ενός SUV αντί μιας κλασικής λιμουζίνας.
Η επιμηκυμένη και θωρακισμένη Cullinan αποτελεί ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα αυτής της τάσης, συνδυάζοντας κορυφαία πολυτέλεια, διακριτική εμφάνιση και επίπεδα προστασίας που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσε κανείς μόνο σε προεδρικές αυτοκινητοπομπές.
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