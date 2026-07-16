Μια Rolls Royce Cullinan για ολιγάρχες

Η Rolls-Royce Cullinan συγκαταλέγεται στα πιο πολυτελή SUV που κυκλοφορούν σήμερα, ωστόσο υπάρχουν πελάτες για τους οποίους η άνεση και η χλιδή δεν αρκούν.





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Για αυτούς ακριβώς απευθύνεται η νέα δημιουργία της γερμανικής Klassen, η οποία μετέτρεψε το βρετανικό μοντέλο σε ένα πραγματικό κινούμενο φρούριο, συνδυάζοντας βαριά θωράκιση με ένα επιμηκυμένο αμάξωμα που θυμίζει περισσότερο προεδρική λιμουζίνα παρά SUV παραγωγής.Η μετατροπή βασίζεται στη νεότερη ανανεωμένη Cullinan και περιλαμβάνει αύξηση του μεταξονίου κατά περίπου ένα μέτρο, γεγονός που αλλάζει εντυπωσιακά τις αναλογίες του αμαξώματος.Οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει σημαντικά, ώστε να εξυπηρετούν την ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα, ενώ η συνολική σχεδίαση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της RollsRoyce, χωρίς υπερβολές που θα πρόδιδαν με την πρώτη ματιά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Το σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι φυσικά η προστασία. Η Klassen εξοπλίζει την Cullinan με θωράκιση επιπέδου VR7, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε πυρά στρατιωτικών τυφεκίων, αλλά και στις επιπτώσεις εκρήξεων από χειροβομβίδες.Παράλληλα, προστατεύονται τα κρύσταλλα, οι πόρτες, η οροφή, το δάπεδο και κρίσιμα μηχανικά μέρη, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιείται σε οχήματα μεταφοράς αρχηγών κρατών, διπλωματών και άλλων προσώπων υψηλού κινδύνου.