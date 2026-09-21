Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ χάνει και κερδίζει όπως πρέπει

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Ο Ολυμπιακός προσπαθεί ακόμη να βρει τον βηματισμό του με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και θα ήταν βιαστικό να υποστηρίξει κανείς ότι έχουμε ήδη δει ξεκάθαρα το ποδόσφαιρο του Βάσκου. Στα πρώτα τρία παιχνίδια του, πάντως, έχει μία ήττα από τον ΟΦΗ και δύο νίκες, το 2-1 με τη Γιαγκελόνια και το 0-1 στη Λιβαδειά, με τον τρόπο που ήρθαν και τα τρία αποτελέσματα να μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της νέας προσπάθειας.Η ήττα από τον ΟΦΗ δεν άφησε τον Ολυμπιακό να κοιμηθεί πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Η ανατροπή απέναντι στη Γιαγκελόνια δυνάμωσε την αυτοπεποίθηση μιας ομάδας που βρέθηκε πίσω, αλλά συνέχισε να πιέζει μέχρι να γυρίσει το παιχνίδι. Στη Λιβαδειά ήρθε ένα διαφορετικό τρίποντο, από εκείνα που απαιτούν υπομονή μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά φέρνουν στο προσκήνιο ποδοσφαιριστές όπως ο Μανώλης Σάλιακας.Από τον Αλγουαθίλ δεν έχουμε δει ακόμη πολλά και αυτό είναι φυσιολογικό σε ένα τόσο μικρό δείγμα αγώνων. Υπάρχει όμως φρέσκος αέρας στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στο γήπεδο αρχίζει να διακρίνεται περισσότερη υπομονή. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται τόσο εύκολα όταν το γκολ δεν έρχεται και προσπαθεί να επιμείνει στο παιχνίδι του.Οι αριθμοί στη Λιβαδειά κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ερυθρόλευκοι είχαν 71% κατοχή, 18 τελικές έναντι οκτώ, 9-4 κόρνερ, 76 εισόδους στο τελευταίο τρίτο έναντι 51 και 41 επαφές στην αντίπαλη περιοχή έναντι δέκα. Έκαναν 505 πάσες, από τις οποίες οι 426 ήταν εύστοχες, και ολοκλήρωσαν με επιτυχία 158 από τις 210 που επιχείρησαν στο τελευταίο τρίτο.Δεν ήταν μια μεγάλη εμφάνιση, ούτε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός δημιούργησε τη μία καθαρή ευκαιρία μετά την άλλη. Ήταν όμως ένα ματς στο οποίο δεν έχασε την υπομονή του, συνέχισε να παίζει και δικαιώθηκε στο τέλος από έναν ποδοσφαιριστή που έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία για το σημερινό ρόστερ.Το γκολ του Σάλιακα και το limit down των ΕλλήνωνΟι Έλληνες ποδοσφαιριστές ήταν πάντα σημαντικοί για τον Ολυμπιακό και αυτή την περίοδο η ομάδα βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο limit down Ελλήνων. Γι' αυτό το γκολ του Σάλιακα δεν έχει αξία μόνο επειδή χάρισε ένα δύσκολο τρίποντο.Ο Σάλιακας έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό μετά τις 14 Μαρτίου 2026 και το γκολ του Χρήστου Μουζακίτη στο 0-3 επί του ΟΦΗ. Για να βρούμε μάλιστα τον προηγούμενο Έλληνα σκόρερ των ερυθρόλευκων σε open play στο πρωτάθλημα πρέπει να επιστρέψουμε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε σκοράρει στο 3-2 με τον Λεβαδειακό στο Φάληρο.Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα και απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, ο Σάλιακας έδωσε τη λύση. Είναι ένας από τους παίκτες που γνωρίζουν τι σημαίνει Ολυμπιακός και από εκείνους που μπορούν να ματώσουν για τη φανέλα, ένα στοιχείο που κάθε ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους χρειάζεται δίπλα στην ποιότητα των ξένων της.Ο πρώτος μικρός απολογισμός του Αλγουαθίλ έχει λοιπόν διαφορετικά μαθήματα. Ο ΟΦΗ ήταν η προειδοποίηση, η Γιαγκελόνια έφερε μια ανατροπή που τόνωσε την αυτοπεποίθηση και η Λιβαδειά μια νίκη υπομονής, με έναν Έλληνα παίκτη να βγαίνει μπροστά όταν το παιχνίδι έδειχνε να κολλάει. Είναι νωρίς ακόμη για να μιλάμε για τον ολοκληρωμένο Ολυμπιακό του Ιμανόλ. Ο τρόπος με τον οποίο χάνει και κερδίζει αυτή την περίοδο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος στη διαδρομή για να φτάσει εκεί.