Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σώοι όλοι οι ναυτικοί
Ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σώοι όλοι οι ναυτικοί
Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν
Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια αδιευκρίνιστων βλημάτων, ανακοίνωσε η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του, προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.
Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν.
Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του, προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.
An LPG tanker sailing out of the Strait of Hormuz was struck by debris from unidentified projectiles, the UK Maritime Trade Operations said in a delayed report, hours after it that a tanker entering the Strait of Hormuz was struck by an unknown projectile— Iran International English (@IranIntl_En) September 21, 2026
The second vessel’s… pic.twitter.com/7OdJCyRiJF
Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν.
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