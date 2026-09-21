Εμπάργκο στη live κάλυψη του Τραμπ από CBS, NBC, ABC και Fox: Στο πλευρό του CNN μετά το μπλόκο του Λευκού Οίκου
Εμπάργκο στη live κάλυψη του Τραμπ από CBS, NBC, ABC και Fox: Στο πλευρό του CNN μετά το μπλόκο του Λευκού Οίκου
Τα δίκτυα που ανέστειλαν την κοινή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση
Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα - CBS, ABC, NBC και Fox - αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας» δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.
Βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.
Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι «απαγορεύει» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.
Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.
Σημειώνεται ότι τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους - βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ - να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.
Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.
Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.
«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.
«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας» δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.
Βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.
Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι «απαγορεύει» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.
Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.
Σημειώνεται ότι τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους - βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ - να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.
CNN, MS NOW και Politico κατέθεσαν μήνυση
Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.
Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.
«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.
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