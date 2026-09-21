Το πετρέλαιο έπεσε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
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Το πετρέλαιο έπεσε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε το μεσημέρι στα 99,69 δολάρια το βαρέλι

Το πετρέλαιο έπεσε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Γύρω στις 14.15 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι (-4,02%).

Το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,22 δολάρια το βαρέλι (-5.06%).
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