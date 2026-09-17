Ο Ολυμπιακός του Αλγκουαθίλ και ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Γιαγκελόνια, αλλά το 2-1 της πρεμιέρας στο Europa League είχε ενδιαφέρον και για όσα έδειξε η ομάδα του Ιμανόλ Αλκγουαθίλ και για τη μεγαλειώδη επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός μέσα σε λίγες εβδομάδες πέρασε από την πόρτα της εξόδου στο γκολ που έκρινε την πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά της σεζόν.Ο Γιάρεμτσουκ είχε φτάσει με το... ενάμισι πόδι εκτός ομάδας και ίσως άδικα, με βάση όσα είχε ήδη προσφέρει στον Ολυμπιακό. Έμεινε αρχικά εκτός ευρωπαϊκής λίστας, το μέλλον του έγινε αβέβαιο, αλλά τελικά μπήκε από το "παράθυρο" και αξιοποίησε αμέσως την ευκαιρία. Πέρασε στο 62' αντί του Γκονζάλες και στο 84' πήρε τη σέντρα του Φρόιλερ και με κεφαλιά έγραψε το 2-1.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός δίνει ευρωπαϊκή λύση ερχόμενος από τον πάγκο. Τον Μάρτιο του 2025 είχε περάσει ως αλλαγή απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ και είχε σκοράρει δύο φορές, στο 53' και στο 65', για να οδηγήσει και τότε τον Ολυμπιακό σε νίκη με 2-1 (και παρ ολίγον πρόκριση).Τώρα υπάρχει ένα ξεχωριστό στοίχημα για τον Αλκγουαθίλ. Να κερδίσει ξανά τον Γιάρεμτσουκ, να τον κάνει να αισθανθεί σημαντικός και να πάρει όσα μπορεί να δώσει ένας φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Ένα γκολ δεν αλλάζει την ιεραρχία της επίθεσης (ας μην ξεχνάμε πως σκόραρε και ο πανταχού παρών Γκονζάλες), αλλά ασφαλώς αλλάζει ξανά τη συζήτηση γύρω από έναν παίκτη που πριν από λίγο καιρό βρισκόταν πολύ κοντά στην έξοδο.Το γκολ του Γιάρεμτσουκ ήταν παράλληλα η κατάληξη ενός αγώνα στον οποίο φάνηκαν αρκετές από τις πρώτες πινελιές του Αλγουαθίλ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο 20', αλλά συνέχισε να παίζει ψηλά, να πιέζει και να μεταφέρει διαρκώς το παιχνίδι προς την περιοχή της Γιαγκελόνια. Ισοφάρισε με τον Γκονζάλες πριν από το ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος έκλεισε για μεγάλα διαστήματα τους Πολωνούς στο δικό τους μισό.Το 58% της κατοχής δεν περιγράφει την εικόνα όσο οι 68 είσοδοι στο τελευταίο τρίτο έναντι 24 και οι 47 επαφές στην αντίπαλη περιοχή έναντι 11. Ο Ολυμπιακός τελείωσε με 25-4 τελικές, 13-0 κόρνερ, 11-2 μεγάλες ευκαιρίες και 2,53-0,52 στα expected goals. Αυτή είναι η κατεύθυνση που αρχίζει να φαίνεται. Παιχνίδι στο μισό του αντιπάλου, πίεση στην πρώτη πάσα, γρήγορη επανάκτηση και πολλοί παίκτες κοντά στην περιοχή.Το σημείο που χρειάζεται δουλειά είναι επίσης εμφανές. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε 11 μεγάλες ευκαιρίες και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 84' για να κάνει το 2-1. Η παραγωγή ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αποτελεσματικότητα και η Γιαγκελόνια έμεινε στο παιχνίδι περισσότερο απ' όσο δικαιολογούσε η εικόνα.Ο Αλκγουαθίλ έχει πλέον έναν Ολυμπιακό που αρχίζει να δείχνει στο γήπεδο τι θέλει να κάνει και έναν Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Το δικό του στοίχημα είναι να εξελίξει το πρώτο και να κερδίσει ξανά τον δεύτερο.