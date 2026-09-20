Αρης: Η επιθετική αστοχία δεν είναι προϊόν ατυχίας
Φώτης Πλιάκος
Αρης: Η επιθετική αστοχία δεν είναι προϊόν ατυχίας
Ο Ηρακλής έδειχνε να είναι ο «ιδανικός» αντίπαλος που θα ήθελε ο Άρης απέναντί του για να επιστρέψει στα γκολ και στις νίκες στη Super League
Μια ομάδα που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά από δέκα χρόνια, με περισσότερους από 30 νέους ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ξένοι, χωρίς την παραμικρή εμπειρία από τέτοια παιχνίδια και έναν προπονητή με απίστευτες παραστάσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά ελάχιστη γνώση για το τι σημαίνει ένα ντέρμπι Αρη-Ηρακλή.
Και πράγματι, στο πρώτο ημίχρονο αυτή η αίσθηση που υπήρχε πριν το ματς επιβεβαιώθηκε: οι αμυντικοί των «κυανόλευκων» πελαγοδρομούσαν, οι μεσοεπιθετικοί τους πέρασαν το κέντρο 1,5 φορά και ο έμπειρος Αθανασιάδης υπέπεσε σε σημαντικά λάθη.
Ο Αρης στο πρώτο ημίχρονο έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Ο Χόνγκλα, που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος βασικός, έδωσε εντάσεις στη μεσαία γραμμή και οι «κιτρινόμαυροι» μέτρησαν 17 τελικές προσπάθειες, είχαν δοκάρι με τον Γιαννιώτα και κατέγραψαν xGoals 1,28.
Το πρόβλημα ήταν πως οι 16 από τις 17 τελικές δεν βρήκαν στόχο. Μιλάμε για ποσοστό… ευστοχίας 5,88%.
Στην επανάληψη η εικόνα της αναμέτρησης ήταν διαφορετική.
Αυτό φαίνεται και από τη στατιστική απεικόνιση, καθώς οι τελικές προσπάθειες ήταν ισορροπημένες (6 vs 4), με τον Ηρακλή μάλιστα να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον Μάρκες, για να κλέψει ακόμη και το τρίποντο.
Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ενέργεια, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, αρκετοί παίκτες του έδειχναν εξουθενωμένοι, τα λάθη που έκαναν ήταν ανυπόφορα και ο Μιχάλης Γρηγορίου πιο πολύ μπέρδεψε την ομάδα με τις αλλαγές που έκανε, παρά τη βοήθησε.
Εάν η αστοχία στην εκτέλεση και οι λάθος επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου εμφανίζονταν για πρώτη φορά χθες σε παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων», θα μιλούσαμε για «μεμονωμένο γεγονός» και για «ατυχία».
Ωστόσο, ο Άρης συμπλήρωσε τρία σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς να βρει δίχτυα.
Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως η νίκη με τη Μαρκό, μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο, ήρθε με αυτογκόλ, επί της ουσίας η ομάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια.
Ο Γρηγορίου σε αυτά τα ματς χρησιμοποίησε όλους τους επιθετικού του αλλά το γκολ δεν ήρθε.
Είναι πασιφανές πως το έχεις πέντε πρωτοκλασάτους φορ δεν αποτελεί εγγύηση σκοραρίσματος.
Και πράγματι, στο πρώτο ημίχρονο αυτή η αίσθηση που υπήρχε πριν το ματς επιβεβαιώθηκε: οι αμυντικοί των «κυανόλευκων» πελαγοδρομούσαν, οι μεσοεπιθετικοί τους πέρασαν το κέντρο 1,5 φορά και ο έμπειρος Αθανασιάδης υπέπεσε σε σημαντικά λάθη.
Ο Αρης στο πρώτο ημίχρονο έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Ο Χόνγκλα, που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος βασικός, έδωσε εντάσεις στη μεσαία γραμμή και οι «κιτρινόμαυροι» μέτρησαν 17 τελικές προσπάθειες, είχαν δοκάρι με τον Γιαννιώτα και κατέγραψαν xGoals 1,28.
Το πρόβλημα ήταν πως οι 16 από τις 17 τελικές δεν βρήκαν στόχο. Μιλάμε για ποσοστό… ευστοχίας 5,88%.
Στην επανάληψη η εικόνα της αναμέτρησης ήταν διαφορετική.
Αυτό φαίνεται και από τη στατιστική απεικόνιση, καθώς οι τελικές προσπάθειες ήταν ισορροπημένες (6 vs 4), με τον Ηρακλή μάλιστα να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον Μάρκες, για να κλέψει ακόμη και το τρίποντο.
Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ενέργεια, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, αρκετοί παίκτες του έδειχναν εξουθενωμένοι, τα λάθη που έκαναν ήταν ανυπόφορα και ο Μιχάλης Γρηγορίου πιο πολύ μπέρδεψε την ομάδα με τις αλλαγές που έκανε, παρά τη βοήθησε.
Εάν η αστοχία στην εκτέλεση και οι λάθος επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου εμφανίζονταν για πρώτη φορά χθες σε παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων», θα μιλούσαμε για «μεμονωμένο γεγονός» και για «ατυχία».
Ωστόσο, ο Άρης συμπλήρωσε τρία σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς να βρει δίχτυα.
Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως η νίκη με τη Μαρκό, μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο, ήρθε με αυτογκόλ, επί της ουσίας η ομάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια.
Ο Γρηγορίου σε αυτά τα ματς χρησιμοποίησε όλους τους επιθετικού του αλλά το γκολ δεν ήρθε.
Είναι πασιφανές πως το έχεις πέντε πρωτοκλασάτους φορ δεν αποτελεί εγγύηση σκοραρίσματος.
Προφανώς υπάρχουν βαθύτερες αιτίες, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν από τους αρμόδιους στη διάρκεια των τριών εβδομάδων που θα ακολουθήσουν λόγω του international break.
Το μεγάλο ρόστερ, το οποίο πλέον, με την προσθήκη του Μπρούμα αριθμεί 32 παίκτες, με πέντε καθαρόαιμους επιθετικούς που όλοι τους λογίζονται ως βασικοί, θα μπορούσε να το διαχειριστεί ο οποιοσδήποτε προπονητής μόνο κάνοντας… μπασκετικό κοουτσάρισμα: έχοντας δηλ. τη δυνατότητα να κάνει απεριόριστες αλλαγές σε κάθε παιχνίδι.
Ένα «haircut» του ρόστερ φαίνεται να είναι απαραίτητο: να μειωθεί στους 22-24 παίκτες και να δοθεί συγκεκριμένος ρόλος σε κάθε ποδοσφαιριστή.
Το χθεσινό παιχνίδι, αντί να αποτελέσει αρχή αντεπίθεσης, φαίνεται να ενέτεινε την εσωστρέφεια στον Αρη.
Στο φινάλε υπήρξαν, για πρώτη φορά φέτος, έντονες αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης και του Θόδωρου Καρυπίδη πιο συγκεκριμένα.
Η διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται να αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον Αρη να ανασυνταχθεί, προτού η δυσαρέσκεια εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη κρίση.
Το μεγάλο ρόστερ, το οποίο πλέον, με την προσθήκη του Μπρούμα αριθμεί 32 παίκτες, με πέντε καθαρόαιμους επιθετικούς που όλοι τους λογίζονται ως βασικοί, θα μπορούσε να το διαχειριστεί ο οποιοσδήποτε προπονητής μόνο κάνοντας… μπασκετικό κοουτσάρισμα: έχοντας δηλ. τη δυνατότητα να κάνει απεριόριστες αλλαγές σε κάθε παιχνίδι.
Ένα «haircut» του ρόστερ φαίνεται να είναι απαραίτητο: να μειωθεί στους 22-24 παίκτες και να δοθεί συγκεκριμένος ρόλος σε κάθε ποδοσφαιριστή.
Το χθεσινό παιχνίδι, αντί να αποτελέσει αρχή αντεπίθεσης, φαίνεται να ενέτεινε την εσωστρέφεια στον Αρη.
Στο φινάλε υπήρξαν, για πρώτη φορά φέτος, έντονες αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης και του Θόδωρου Καρυπίδη πιο συγκεκριμένα.
Η διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται να αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον Αρη να ανασυνταχθεί, προτού η δυσαρέσκεια εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη κρίση.
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