Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον 15χρονο που πέθανε στη Λάρισα
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον 15χρονο που πέθανε στη Λάρισα
Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου
Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 15χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην Καρίτσα του δήμου Αγιάς, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο παρείχε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα καθώς την ώρα της κατάρρευσής του το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς μετέφερε ήδη περιστατικό στη Λάρισα ενώ το ίδιο συνέβαινε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το κέντρο υγείας στους Γόννους.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο παρείχε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα καθώς την ώρα της κατάρρευσής του το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς μετέφερε ήδη περιστατικό στη Λάρισα ενώ το ίδιο συνέβαινε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το κέντρο υγείας στους Γόννους.
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