Νίκος Τσάκος: «Θέλω περισσότερα πλοία με ελληνική σημαία» – Η πρόταση για το νορβηγικό μοντέλο και το στοίχημα της TEN

Τα 6.500 ελληνόκτητα πλοία και η συρρίκνωση των Ελλήνων ναυτικών – Οι προσωπικές εξομολογήσεις του Νίκου Τσάκου, η Wall Street, οι επενδύσεις και η γεωπολιτική στη συζήτησή του με τον Στέλιο Ζαβό, σε εκδήλωση του Harvard Business School Club of Greece